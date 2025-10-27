Στο εδώλιο 10 άτομα για τη «λάσπη» στη Μπριζίτ Μακρόν: Ξεκινά στο Παρίσι η δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς

Στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη για τη διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, με αφορμή τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν έχει γεννηθεί άνδρας. Στο εδώλιο δέκα άτομα, ανάμεσά τους αιρετός, γκαλερίστα και «μέντιουμ».

Στο εδώλιο 10 άτομα για τη «λάσπη» στη Μπριζίτ Μακρόν: Ξεκινά στο Παρίσι η δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς
27 Οκτ. 2025 13:56
Pelop News

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα. Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για το κύμα διαδικτυακού bullying και ψευδών ισχυρισμών ότι η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου προέδρου, είχε γεννηθεί άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Η δίκη διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα, καθώς πρόκειται για τη δικαστική απάντηση σε μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τροφοδοτήθηκε από ακροδεξιούς κύκλους και θεωρίες συνωμοσίας.

Στο εδώλιο κάθονται οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, κατηγορούμενοι για δυσφημιστικά και κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, αλλά και για υβριστικές αναφορές στη διαφορά ηλικίας με τον πρόεδρο.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά την καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου 2024, οδηγώντας σε συλλήψεις τους επόμενους μήνες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται μια 51χρονη “μέντιουμ” και μια 41χρονη γυναίκα που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά αθωώθηκε αργότερα κατόπιν έφεσης.

Ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας, Ζαν Ενοσί, δεν επιβεβαίωσε αν η Μπριζίτ Μακρόν θα παραστεί στη δίκη.

Παράλληλα, το προεδρικό ζεύγος Μακρόν έχει κινηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της influencer Κάντας Όουενς, η οποία δημοσίευσε σειρά βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte», επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ψευδείς ισχυρισμούς.

Η πλευρά των Μακρόν έχει δηλώσει πως θα καταθέσει φωτογραφίες και επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια, ενώ η Όουενς απάντησε με πρόκληση ζητώντας «ιατρική εξέταση» της πρώτης κυρίας — προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία.
