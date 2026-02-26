Στο Final Four του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός, φαβορί για τον τίτλο!

Νίκησε 3-1 σετ στο ντέρμπι τον ΠΑΟΚ

Στο Final Four του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός, φαβορί για τον τίτλο!
26 Φεβ. 2026 20:12
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final Four του Κυπέλλου στο βόλεϊ ανδρών. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο κλειστό του Μετς και έγινε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο θα διεκδικήσουν ακόμα οι ΟΦΗ, Φλοίσβος και Πανιώνιος.

Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Αύξηση κατά 75% στις εγγραφές

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του στον τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου, άφησε εκτός τον ΠΑΟΚ και φουλάρει για την κατάκτηση του τροπαίου, την ώρα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Μετά από δύο ήττες στο πρωτάθλημα, το τριφύλλι πήρε την εκδίκησή του από τον Δικέφαλο του Βορρά και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον ΟΦΗ. Φλοίσβος – Πανιώνιος το άλλο ζευγάρι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πράσινους ήταν ο Αμερικανός κεντρικός, Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος έστησε πάρτι στο φιλέ, έχοντας εξαιρετικά τελειώματα, μπλοκ, αλλά και σερβίς.

Στο πρώτο σετ οι δύο μονομάχοι πήγαιναν πόντο-πόντο, με τους «πράσινους» να κάνουν ένα μίνι-ξέσπασμα μετά το 10-10, φτάνοντας στο 14-10, με πρωταγωνιστές τους Νίλσεν, Πρωτοψάλτη και Γκάσμαν. Ο ΠΑΟΚ μείωσε (14-13), όμως ο Παναθηναϊκός συνέχισε να συντηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα το οποίο αύξησε σε 24-20, «καθαρίζοντας» το πρώτο σετ με 25-21.
Στο δεύτερο σετ η μάχη συνεχίστηκε με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να «πολεμάνε» για κάθε πόντο. Η άνοδος των Ερνάντες, Κοβάτσεβιτς και Κοκκινάκη έφερε τον δικέφαλο του Βορρά μπροστά με 17-18, όμως οι «πράσινοι» επέστρεψαν και πήγαν στο 22-20 από λάθος του Ερνάντες. Ο Κοβάτσεβιτς κι ο άσσος του Κοκκινάκη, ωστόσο, έφεραν τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά και του χάρισαν το σετ με 23-25, μετά από λάθος σερβίς του Γιάντσουκ.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Στο τρίτο σετ οι «πράσινοι» πάτησαν… γκάζι μετά το 10-10, πήραν «αέρα» τριών πόντων και με ατού το σερβίς και τη μεγάλη εμφάνιση του Βουλκίδη και του Νίλσεν έφτασαν στο 2-1 (25-21) με το λάθος σερβίς του Κοβάτσεβιτς.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 10-6 με την επίθεση του Γκάσμαν και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 18-16, είχε τον Πρωτοψάλτη καθοριστικό στο φινάλε για να φτάσει στο 25-21 και στα 3-1 σετ με το λάθος σερβίς του Γαλιώτου, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη πρόκριση στους «4».

Τα σετ: 25-21, 23-25, 25-21, 25-21.

