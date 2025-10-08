Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών

Συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να προκαλέσει η σημερινή εκδήλωση του βουλευτή Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στο αντικείμενο του βιβλίου, αλλά κυρίως στο πολιτικό του σκηνικό: στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Ωδείο Αθηνών θα δώσουν το «παρών» ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς — η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση των τριών μετά από καιρό. Παρών θα είναι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Στυλιανίδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ, ανέφερε ότι η εκδήλωση αποτελεί «μια ευκαιρία για ενότητα», τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου γύρω από τη σχέση τεχνολογίας και δημοκρατίας.

Η παρουσία των τριών κορυφαίων στελεχών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις μεταξύ Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά είχαν περάσει φάση έντασης, κυρίως λόγω διαφορών στα εθνικά ζητήματα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί κλίμα ηρεμίας και αρκετά στελέχη της ΝΔ βλέπουν θετικά την επιστροφή Σαμαρά στο εσωτερικό του κόμματος.

Ενδεικτικά, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, δήλωσε πρόσφατα ότι «ο χρόνος θεραπεύει και αμβλύνει τις γωνίες… εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα που τον ανέδειξε».

Όλα τα βλέμματα, πάντως, θα στραφούν απόψε στις χειραψίες και στο κλίμα της εκδήλωσης. Το ερώτημα είναι αν θα επικρατήσει αμηχανία ή αν θα υπάρξει σπάσιμο του πάγου ανάμεσα στους τρεις πρωθυπουργούς — σε μια στιγμή με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό για τη Νέα Δημοκρατία.

