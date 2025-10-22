Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη

Ο Βανς που έφτασε στο Ισραήλ θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιχου.

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
22 Οκτ. 2025 10:26
Pelop News

Στο Ισραήλ θα ταξιδέψει αύριο, Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στους Times of Israel.

Το ταξίδι θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα σήμερα και θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας της Ουάσινγκτον στη Γάζα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Αυτό έρχεται μετά τις επισκέψεις στο Ισραήλ του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς και των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αυτή θα είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Βανς που έφτασε χθες στο Ισραήλ θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιχου. Οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διευρυμένη συνάντηση στις 11 π.μ. στην οποία θα συμμετάσχουν και οι βοηθοί τους. Έπειτα, ο Βανς θα μεταβεί στην Προεδρική Κατοικία για συνάντηση με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ το μεσημέρι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ