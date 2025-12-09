Στο ΚΑΤ οδηγός λεωφορείου μετά από άγριο επεισόδιο με οδηγό ΙΧ στον Ζωγράφο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Ζωγράφο, όταν οδηγός λεωφορείου μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο ΚΑΤ μετά από διαπληκτισμό με οδηγό ΙΧ. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της επίθεσης.

09 Δεκ. 2025 13:14
Pelop News

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, μετά από ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε έπειτα από επεισόδιο με οδηγό ΙΧ στην περιοχή του Ζωγράφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος οδηγός ενεπλάκη αρχικά σε λεκτικό διαπληκτισμό με τον οδηγό αυτοκινήτου για τροχονομικό ζήτημα. Η ένταση ωστόσο κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός του λεωφορείου να δεχθεί επίθεση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ αναμένεται –πιθανότατα εντός της ημέρας– και η κατάθεση του οδηγού που δέχθηκε την επίθεση.

