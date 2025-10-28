Στο Κατάκολο και όχι στην Πάτρα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

Παρά τις ανακοινώσεις συλλογικοτήτων που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris δεν πρόκειται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το πρόγραμμα του κρουαζιερόπλοιου είχε τροποποιηθεί εδώ και καιρό, και ο προγραμματισμένος κατάπλους αφορά το λιμάνι του Κατάκολου.

Η αρχική πληροφόρηση περί αφίξεως στην Πάτρα προκάλεσε κινητοποίηση τόσο στις τοπικές αρχές όσο και σε συλλογικότητες, οι οποίες είχαν εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Τετάρτης στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνεται πλέον, το πλοίο δεν περιλαμβάνει την Πάτρα στο δρομολόγιό του.

