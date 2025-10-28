Στο Κατάκολο και όχι στην Πάτρα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

Το πρόγραμμα του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris είχε αλλάξει εδώ και καιρό.

Στο Κατάκολο και όχι στην Πάτρα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
28 Οκτ. 2025 20:36
Pelop News

Παρά τις ανακοινώσεις συλλογικοτήτων που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris δεν πρόκειται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr  το πρόγραμμα του κρουαζιερόπλοιου είχε τροποποιηθεί εδώ και καιρό, και ο προγραμματισμένος κατάπλους αφορά το λιμάνι του Κατάκολου.

Η αρχική πληροφόρηση περί αφίξεως στην Πάτρα προκάλεσε κινητοποίηση τόσο στις τοπικές αρχές όσο και σε συλλογικότητες, οι οποίες είχαν εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Τετάρτης στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνεται πλέον, το πλοίο δεν περιλαμβάνει την Πάτρα στο δρομολόγιό του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:50 Κ. Ρουμελιώτης: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο»
23:40 Στα 2,2 δισεκατομμύρια τα επιπλέον έσοδα από την μείωση της φοροδιαφυγής
22:48 Μια ουρά, χίλιες ιστορίες: Τι σημαίνει όταν η γάτα σας σταματήσει να την κουνά
22:36 Ο εγκέφαλος… πλένει τον εαυτό του: Η άγνωστη λειτουργία του βαθύ ύπνου που προστατεύει τη μνήμη και την υγεία
22:24 Μαλλιά: Τι μπορούν να αποκαλύψουν για την υγεία σας
22:12 Μέγκαν Φοξ: Η φλογερή εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί ΦΩΤΟ
22:00 Βαμβακού Λακωνίας: Οι τρεις λόγοι για να αποδράσεις στην περιοχή
21:53 North Evia Pass 2025: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις των vouchers
21:45 Μυστήριο στη ζώνη Τσερνόμπιλ: Εμφανίστηκαν …γαλάζια σκυλιά ΦΩΤΟ
21:33 Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου για παραγωγή και διακίνηση κάνναβης
21:26 Σύνταγμα: Νέα συγκέντρωση μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.
21:15 Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες ΦΩΤΟ
21:08 Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Το ΟΧΙ του 1940 ως παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και την αλήθεια
20:58 Πάτρα: Τροχαίο στη Γούναρη, οδηγός συνέχισε ευθεία και συγκρούστηκε με άλλο όχημα ΦΩΤΟ
20:43 Ο τυφώνας Melissa πλήττει την Τζαμάικα: Ο ισχύροτερος στην ιστορία του νησιού, επτά νεκροί – Δείτε LIVE
20:36 Στο Κατάκολο και όχι στην Πάτρα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
20:30 Πάτρα: Το περίπτερο του μέλλοντος ήρθε
20:19 Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου
20:13 28η Οκτωβρίου: Λαμπρός εορτασμός στα Καλάβρυτα παρουσία Κικίλια ΦΩΤΟ
20:05 Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων 28ης Οκτωβρίου: Πού παρατηρείται κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ