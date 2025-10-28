Πάτρα: Επί ποδός η ΕΛΑΣ για την άφιξη Ισραηλινού πλοίου

Συλλογικότητες στην Πάτρα, έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για συγκέντρωση διαμαρτυρίαςτο πρωί της Τετάρτης 29/10/2025, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

28 Οκτ. 2025 10:34
Στην Πάτρα αναμένεται να αγκυροβολήσει την Τετάρτη 29/10/2025, το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris και η τοπική ΕΛΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς συλλογικότητες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί της Τετάρτης στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανεπιθύμητο το Crown Iris και οι φονιάδες του παλαιστινιακού λαού στην Πάτρα.

Την Τετάρτη 29/10 επισκέπτεται το λιμάνι της Πάτρας το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Είναι το ίδιο πλοίο που σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη διαδήλωνε ενάντια στην παρουσία του. Από την Σύρο, την Ρόδο και την Κρήτη μέχρι το Βόλο, εκατοντάδες κινητοποιήθηκαν κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι τα μέλη του IDF και οι υποστηρικτές της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Το κράτος τρομοκράτης  του Ισραήλ παρά την εκεχειρία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας προχωρά ακάθεκτα τον εποικισμό της Δυτικής όχθη, φυλακίζοντας και βασανίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους. Αυτή του η στάση έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης στο στόλο της ελευθερίας “Global Sumud Flottila” που προσπάθησε να μεταφέρει συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια και να σπασει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το κρουαζιερόπλοιο αυτό δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί προσπάθεια ξεπλύματος της γενοκτονίας και του εποικισμού μέσω του τουρισμού. Οι δολοφόνοι του IDF έρχονται στην Ελλάδα για να “ξαποστάσουν” από τις δολοφονίες των Παλαιστινίων και αυτό είναι ξεκάθαρο από τα προκλητικά συνθήματα και τις επιθέσεις στα νησιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. H κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος διατηρούν αναβαθμισμένες σχέσεις οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, ενώ δεν δίστασε το καλοκαίρι να επιτεθεί και στον κόσμο που κινητοποιείται υπέρ της Παλαιστίνης, με πρόσχημα τον αντιρατσιστικό νόμο.

Δεν θα τους περάσει. Ο πατραϊκός λαός σε συνέχεια δεκάδων κινητοποιήσεων που διοργανώθηκαν το προηγούμενο διάστημα θα ορθώσει το ανάστημα του απέναντι στην παρουσία και νομιμοποίηση των δολοφόνων.

Καλούμε όλο το λαό της Πάτρας, το εργατικό κέντρο, τους μαζικούς φορείς και τα σωματεία την Τετάρτη να μην επιτρέψουμε στο κρουαζιερόπλοιο να σταθμεύσει στην πόλη. Καλούμε σε συγκέντρωση την Τετάρτη 29/10 στις 8:30 π.μ. στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.
