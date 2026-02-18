Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Κρίσιμες αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό τους

Στο επίκεντρο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται πλέον η υπόθεση των δώδεκα ιστορικών φωτογραφιών που πιθανολογείται ότι απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, με το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων να συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, προκειμένου να εξετάσει τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό τους ως μνημείου.

Η απόφαση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς τυχόν χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείου θα ενισχύσει τη δυνατότητα του ελληνικού κράτους να διεκδικήσει τις φωτογραφίες, οι οποίες εμφανίστηκαν σε διαδικασία δημοπράτησης από Βέλγο συλλέκτη.

Στο μεταξύ, στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τον πωλητή, ενώ —εκτός απροόπτου— προγραμματίζεται για την Παρασκευή συνάντηση Ελλήνων ειδικών με τον συλλέκτη, με στόχο να εξεταστούν τόσο η αυθεντικότητα όσο και η νομιμότητα προέλευσης του υλικού, καθώς και η πραγματική του αξία. Εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, το υπουργείο προτίθεται να κινηθεί νομικά για την απόκτησή του.

Όπως επισημαίνει ο ιστορικός και υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος Σακελλαρόπουλος, η έρευνα οφείλει να κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις: αφενός στην ταυτοποίηση προσώπων και τοποθεσιών και αφετέρου στην εξέταση του ίδιου του φωτογραφικού υλικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο της σύστασης του φωτογραφικού χαρτιού, των χημικών καταλοίπων εμφάνισης αλλά και πιθανών ενδείξεων στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών, όπως λεζάντες ή στοιχεία δημιουργού — μια διαδικασία που, όπως τονίζει, προσεγγίζει τη λογική εγκληματολογικής διερεύνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πλέον ασφαλής μέθοδος παραμένει η αναγνώριση των απεικονιζόμενων προσώπων. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, καθώς έχουν περάσει δεκαετίες και πολλοί άμεσοι συγγενείς των εκτελεσμένων δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η ιστορική τεκμηρίωση δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά συνδέεται και με τη μνήμη, το συναίσθημα και το συλλογικό τραύμα.

Συγκινητική διάσταση στην υπόθεση δίνουν επιστολές συγγενών θυμάτων που ζητούν τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Μεταξύ αυτών και συγγενείς του Μήτσου Ρεμπούτσικα, κομμουνιστή δικηγόρου από την Αχαΐα, ο οποίος εκτελέστηκε σε ηλικία 39 ετών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Σε γράμμα του πριν από την εκτέλεσή του είχε σημειώσει πως η θυσία για ιδανικά δεν οδηγεί στη λήθη αλλά στη διαρκή μνήμη.

Ο ανιψιός του, Ασημάκης Ρεμπούτσικας, σε πρόσφατη επιστολή του τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί πράξη αντίστασης απέναντι σε όσους θεωρούν πως οι αξίες και τα ιδανικά του παρελθόντος έχουν πλέον χαθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



