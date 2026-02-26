Σκληρή επίθεση Μητσοτάκη σε Σαμαρά για τη Chevron: «Μίζερη αμφισβήτηση – Η Ελλάδα δεν φοβάται»

Σε έντονο πολιτικό κλίμα πραγματοποιείται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική που άσκησε σχετικά με τη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός μίλησε για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και για «ηττοπαθή μανία καταδίωξης», τονίζοντας ότι η χώρα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα «στην πράξη και όχι στα λόγια». Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

«Ας μην ταράζονται κάποιοι και ας μην αναζητούν παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που προστατεύουν το Δημόσιο από πιθανές απαιτήσεις αποζημιώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους πρόσθεσε ότι «μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, κάποιοι στο εσωτερικό αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας», την ώρα που —όπως σημείωσε— ενισχύονται οι στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με τον υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για νέες επαφές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της χώρας δεν υπονομεύουν την εθνική θέση, αντιθέτως —όπως είπε— «την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση». «Αληθινοί πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν μια Ελλάδα που δεν φοβάται», σημείωσε.

Η συμφωνία με τη Chevron βρίσκεται επισήμως στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο να ενημερώνουν μέσω τηλεδιάσκεψης για την πορεία των ενεργειακών συμφωνιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση εξετάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού, ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο, ζητήματα συμμόρφωσης της διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, καθώς και παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης αλλαγές στο σύστημα κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με στόχο ταχύτερες αποζημιώσεις και πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ενώ συζητούνται και μέτρα που συνδέονται με τις πρόσφατες κυβερνητικές δεσμεύσεις προς τον αγροτικό κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



