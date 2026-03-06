Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση

Η προσεκτική επιλογή τροφών και η ενυδάτωση μπορούν να μειώσουν την ταλαιπωρία και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάρρωσης.

Pelop News

Αν και μπαίνουμε στις πρώτες μέρες της άνοιξης, οι ιώσεις και τα κρυολογήματα παραμένουν συχνά, ταλαιπωρώντας μικρούς και μεγάλους. Εκτός από τα φάρμακα, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωση.

Η διατροφολόγος της Cleveland Clinic, Kavitha Krishnan, επισημαίνει ότι η κακή διατροφή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωση, ενώ η σωστή διατροφή βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει πιο γρήγορα τη λοίμωξη.

Τροφές και βιταμίνες που βοηθούν:

  • Φρούτα και λαχανικά: Πλούσια σε βιταμίνες C και A, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
  • Υγρά και ζωμοί: Κρατούν τον οργανισμό ενυδατωμένο, ιδιαίτερα σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας.
  • Πρωτεΐνες: Άπαχο κρέας, ψάρι, αυγά και όσπρια συμβάλλουν στην αναδόμηση των κυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων.
  • Προβιοτικά: Γιαούρτι ή κεφίρ βοηθούν την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας, σημαντική σε γαστρεντερικές λοιμώξεις.
  • Αποφυγή λιπαρών και πολύ βαριών γευμάτων: Μειώνει τη δυσφορία και διευκολύνει την πέψη.

Συμπερασματικά, η προσεκτική επιλογή τροφών και η ενυδάτωση μπορούν να μειώσουν την ταλαιπωρία και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάρρωσης, είτε πρόκειται για αναπνευστική ίωση είτε για γαστρεντερίτιδα.

