Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση

Αν και μπαίνουμε στις πρώτες μέρες της άνοιξης, οι ιώσεις και τα κρυολογήματα παραμένουν συχνά, ταλαιπωρώντας μικρούς και μεγάλους. Εκτός από τα φάρμακα, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωση.

Η διατροφολόγος της Cleveland Clinic, Kavitha Krishnan, επισημαίνει ότι η κακή διατροφή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωση, ενώ η σωστή διατροφή βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει πιο γρήγορα τη λοίμωξη.

Τροφές και βιταμίνες που βοηθούν:

Φρούτα και λαχανικά : Πλούσια σε βιταμίνες C και A, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

: Πλούσια σε βιταμίνες C και A, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Υγρά και ζωμοί : Κρατούν τον οργανισμό ενυδατωμένο, ιδιαίτερα σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας.

: Κρατούν τον οργανισμό ενυδατωμένο, ιδιαίτερα σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας. Πρωτεΐνες : Άπαχο κρέας, ψάρι, αυγά και όσπρια συμβάλλουν στην αναδόμηση των κυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων.

: Άπαχο κρέας, ψάρι, αυγά και όσπρια συμβάλλουν στην αναδόμηση των κυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων. Προβιοτικά : Γιαούρτι ή κεφίρ βοηθούν την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας, σημαντική σε γαστρεντερικές λοιμώξεις.

: Γιαούρτι ή κεφίρ βοηθούν την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας, σημαντική σε γαστρεντερικές λοιμώξεις. Αποφυγή λιπαρών και πολύ βαριών γευμάτων: Μειώνει τη δυσφορία και διευκολύνει την πέψη.

Συμπερασματικά, η προσεκτική επιλογή τροφών και η ενυδάτωση μπορούν να μειώσουν την ταλαιπωρία και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάρρωσης, είτε πρόκειται για αναπνευστική ίωση είτε για γαστρεντερίτιδα.

