Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντόνιο Κόστα: Συνάντηση με Μητσοτάκη

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

15 Απρ. 2026 15:27
Pelop News

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Αν και η ατζέντα των συνομιλιών δεν έχει δημοσιοποιηθεί λεπτομερώς, αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ο συντονισμός των κρατών-μελών ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών συνόδων.

Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με τους ηγέτες των κρατών-μελών για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής σε θεσμικά και οικονομικά θέματα της Ε.Ε.

