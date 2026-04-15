Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντόνιο Κόστα: Συνάντηση με Μητσοτάκη
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Αν και η ατζέντα των συνομιλιών δεν έχει δημοσιοποιηθεί λεπτομερώς, αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ο συντονισμός των κρατών-μελών ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών συνόδων.
Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με τους ηγέτες των κρατών-μελών για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής σε θεσμικά και οικονομικά θέματα της Ε.Ε.
