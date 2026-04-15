Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντόνιο Κόστα: Συνάντηση με Μητσοτάκη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Αν και η ατζέντα των συνομιλιών δεν έχει δημοσιοποιηθεί λεπτομερώς, αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ο συντονισμός των κρατών-μελών ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών συνόδων.

Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με τους ηγέτες των κρατών-μελών για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής σε θεσμικά και οικονομικά θέματα της Ε.Ε.

