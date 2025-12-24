Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα

Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκονται πλέον ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, το οποίο συνετρίβη το βράδυ της Δευτέρας νότια της Άγκυρα, προκαλώντας τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκία, Αλί Γερλίκαγια, ο καταγραφέας ήχου εντοπίστηκε στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 ώρα Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, βρέθηκε και το μαύρο κουτί. Και τα δύο έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για λεπτομερή ανάλυση.

Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο αεροσκάφος επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη Λιβύη, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη. Στις 20:32 τοπική ώρα ο κυβερνήτης ενημέρωσε ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης, ωστόσο περίπου είκοσι λεπτά αργότερα, στις 20:52, χάθηκε κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος στην επαρχία Χάιμανα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής εντόπισαν τα συντρίμμια στις 22:00 τοπική ώρα, διάσπαρτα σε περιοχή περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πληροφορίες του τουρκικού Τύπου αναφέρουν ότι στο πλήρωμα περιλαμβανόταν και μία αεροσυνοδός με ελληνικό όνομα, ενώ το αεροσκάφος φέρεται να ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Από τη λιβυκή πλευρά, ομάδα 22 ατόμων, ανάμεσά τους και συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει από κοντά τις έρευνες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη και είχε συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Το δυστύχημα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την έγκριση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση διατάγματος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την παράταση της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη για ακόμη 24 μήνες από τον Ιανουάριο του 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



