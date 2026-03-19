Στο Παρίσι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Οι εικόνες και η προσωπική εξομολόγηση

Στο Παρίσι βρέθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της και να εξηγεί γιατί η γαλλική πρωτεύουσα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, ποζάρει μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, περπατά στους δρόμους της πόλης και καταγράφει στιγμές από τα μουσεία και τα καφέ που επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια της απόδρασής της.

Μαζί με τις φωτογραφίες, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανάρτησε και ένα προσωπικό κείμενο, στο οποίο περιγράφει το πώς βιώνει κάθε της επίσκεψη στο Παρίσι. Όπως έγραψε, αγαπά την πόλη «παράφορα» και κάθε φορά που βρίσκεται εκεί νιώθει «σαν παιδί που βιάζεται να μπει στα παιχνίδια του λούνα παρκ».

Η ίδια στάθηκε όχι μόνο στην εικόνα της πόλης, αλλά και στο ιδιαίτερο συναίσθημα που της προκαλεί. Αναφέρθηκε στους δρόμους, στους ήχους, στο φως πάνω από τον Σηκουάνα, αλλά και στις προσωπικές της αναμνήσεις, εξηγώντας ότι όλα αυτά μοιάζουν να μιλούν κατευθείαν στην ψυχή της.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τι είναι αυτό που την κάνει να επιστρέφει τόσο συχνά στο Παρίσι. Όπως σημείωσε, δεν είναι μόνο η ομορφιά του, αλλά κυρίως η αίσθηση ελευθερίας, η ηρεμία μέσα στο πλήθος και ο τρόπος με τον οποίο ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές αποκτούν ξεχωριστό νόημα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το Παρίσι «εσωτερική πατρίδα», λέγοντας πως εκεί δεν αισθάνεται απλώς επισκέπτρια, αλλά περισσότερο ο εαυτός της, πιο αληθινή, πιο ανοιχτή και πιο ζωντανή.

