Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
02 Δεκ. 2025 14:53
Pelop News

Συνάντηση με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας είχε το πρωί της Τρίτης στο γραφείο του, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος προκειμένου να ενημερωθεί για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνέλευση του κλάδου και τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής αγώνα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Αλεξόπουλος δήλωσε «στεκόμαστε ακλόνητα στο πλευρό των κτηνοτρόφων και αγροτών του Δήμου μας, που βγαίνουν μαχητικά μπροστά και διεκδικούν δίκαια αιτήματα και πραγματικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που τους ταλανίζουν.

Ως Δήμος που έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από τη ζωονόσο της ευλογιάς, δεν μένουμε θεατές. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την αγωνία των παραγωγών μας για την ανασυγκρότηση του ζωικού τους κεφαλαίου, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλονται. Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί — και θα ακουστεί.

Για τον λόγο αυτό, ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημά τους και με επιστολή μας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης απαιτήσαμε ουσιαστική αύξηση της επιδότησης ζωοτροφών, ειδικά υπό το καθεστώς των μέτρων εγκλεισμού.

Είμαστε παρόντες, ενεργοί και αποφασισμένοι, παραμένοντας κοντά τους σε όποια πρωτοβουλία αναλάβουν προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.  Στηρίζουμε την ενίσχυση των μέτρων υποστήριξης και πιέζουμε την Πολιτεία για λύσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση, την αξιοπρέπεια και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα μας που αποτελεί ζωτική δύναμη για την περιοχή μας».

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Ιωάννης Θανασούλιας.

