Στο ψυχιατρείο ο δράστης της επίθεσης στο Δημαρχείο Αγρινίου

Στην Άρτα σε ψυχιατρική κλινική, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ο 34χρονος που την περασμένη Πέμπτη, προκάλεσε το σοβαρό επεισόδιο στο Δημαρχείο Αγρινίου, σε βάρος του Δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου και υπαλλήλων έναν εκ των οποίων μάλιστα δάγκωσε στο χέρι.

«Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή», η Μουρτζούκου για Παναγιωτάκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από την εξέλιξη του εγκλεισμού του η ποινική διαδικασία σε βάρος του θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι την διεξαγωγή της δίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



