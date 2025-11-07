Στο στόχαστρο της ακροδεξιάς ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – Fake ανακοίνωση τον «συνδέει» με το ISIS

Ψευδή σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) επιχειρούν να προσδώσουν στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ακροδεξιοί κύκλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω μιας κατασκευασμένης ανακοίνωσης που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων και έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, μουσουλμάνος γεννημένος στην Ουγκάντα με καταγωγή από τη Νότια Ασία, κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, παρά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, τόσο για το πολιτικό του πρόγραμμα όσο και για τη θρησκεία του.

Η ψευδής ανακοίνωση και η διάδοσή της

Αμερικανοί ακροδεξιοί influencers αναπαρήγαγαν μέσω της πλατφόρμας Χ (Twitter) μια δήθεν ανακοίνωση του ISIS με τίτλο «Επιχείρηση: Σχέδιο Μανχάταν», η οποία προειδοποιούσε για επίθεση στη Νέα Υόρκη την ημέρα των εκλογών. Η ανάρτηση, που φέρεται να προήλθε από λογαριασμούς αντί-Μαμντάνι, παρουσιάστηκε ως “επίσημη” ανακοίνωση του πρακτορείου Amaq, γνωστού για τις ανακοινώσεις του Ισλαμικού Κράτους.

Μεταξύ όσων διέδωσαν την ψευδή είδηση ήταν και η Λόρα Λούμερ, γνωστή συνωμοσιολόγος με στενούς δεσμούς με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έγραψε ειρωνικά:

«Οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να σκεφτούν καλύτερο τρόπο να γιορτάσουν τη νίκη ενός μουσουλμάνου δημάρχου, από μια επίθεση του ΙΚ στη Νέα Υόρκη».

Η ανάρτησή της ξεπέρασε τις 200.000 προβολές, ενώ δεκάδες συντηρητικοί λογαριασμοί αναπαρήγαγαν το περιεχόμενο, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι το ΙΚ στήριξε τον Μαμντάνι.

Οι ερευνητές αποκαλύπτουν την παραχάραξη

Η υποτιθέμενη ανακοίνωση χαρακτηρίστηκε κατασκευασμένη από οργανισμούς παρακολούθησης παραπληροφόρησης, όπως ο NewsGuard, και από ειδικούς στο American University.

Η πανεπιστημιακός Μέιλι Κρίζις εξήγησε ότι το ύφος της ανακοίνωσης δεν αντιστοιχεί στις τυπικές επικοινωνιακές πρακτικές του Amaq: «Το ΙΚ χρησιμοποιεί το Amaq για να αναλαμβάνει την ευθύνη επιθέσεων, όχι για να εκτοξεύει απειλές όπως αυτή», σημείωσε.

Παρόμοια εκτίμηση εξέφρασε και το Information Epidemiology Lab, υπογραμμίζοντας ότι το κείμενο «διαφέρει σημαντικά στη φρασεολογία, το ύφος και τη δομή» από τις αυθεντικές ανακοινώσεις του ISIS.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατασκευασμένη ανακοίνωση πρωτοεμφανίστηκε στο ακροδεξιό φόρουμ “4chan”, γνωστό για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, ρατσιστικών και ναζιστικών μηνυμάτων. Από εκεί, το περιεχόμενο εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης σε βάρος του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



