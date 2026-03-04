Στο «τραπέζι» περιορισμοί για τη μπούρκα στην Ελλάδα – Τι εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης

Το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη χρήση της μπούρκας στη χώρα εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Η συζήτηση άνοιξε μετά από δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Θάνου Πλεύρη και εντάσσεται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Σε αρχικό στάδιο διερεύνησης βρίσκεται το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη χρήση της μπούρκας και στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα από δηλώσεις του υπουργού Θάνου Πλεύρη, ο οποίος σε συνέντευξή του στον ιστότοπο της εφημερίδας «Τα Νέα» εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο θεσμικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε απαγορευτικές ρυθμίσεις.

Σκέψεις για περιορισμούς σε συγκεκριμένους χώρους

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πλήρης κάλυψη του προσώπου μπορεί να εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη και γυναικεία αξιοπρέπεια, επαναφέροντας μια συζήτηση που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εξετάζονται κυρίως περιπτώσεις όπου θα μπορούσαν να τεθούν περιορισμοί, όπως:

  • σε χώρους όπου βρίσκονται ανήλικοι, για παράδειγμα στα σχολεία,
  • σε δημόσιες υπηρεσίες,
  • στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο κ. Πλεύρης, σε συνεργασία με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, εξετάζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στην πλήρη κάλυψη του προσώπου, ιδίως για λόγους κοινωνικής συνύπαρξης ή σε περιπτώσεις που αφορούν ανηλίκους.

Δεν αφορά τη μαντίλα

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι η συζήτηση αφορά αποκλειστικά την πλήρη κάλυψη του προσώπου, όπως η μπούρκα ή το νικάμπ, και όχι τη μαντίλα (χιτζάμπ), που καλύπτει τα μαλλιά και τον λαιμό.

Η μαντίλα, όπως τονίζεται, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τη μπούρκα, εκτός εάν προκύπτουν ζητήματα εξαναγκασμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανηλίκων.

Η προηγούμενη συζήτηση στην Ελλάδα

Το ζήτημα είχε τεθεί ξανά στον δημόσιο διάλογο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο τότε υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

«Είναι μια σκέψη», είχε αναφέρει τότε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρκετές χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει περιοριστικά μέτρα.

Η Γαλλία ήταν το πρώτο κράτος που καθιέρωσε το 2011 καθολική απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους, μέτρο που ακολούθησαν το Βέλγιο και η Αυστρία.

Στη Δανία ισχύει από το 2018 απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους, ενώ εξετάζεται η επέκτασή της σε σχολεία και πανεπιστήμια. Στην Ολλανδία η χρήση μπούρκας απαγορεύεται σε δημόσια σχολεία, νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς, ενώ παρόμοια μέτρα έχουν υιοθετηθεί σε ορισμένα κρατίδια της Γερμανίας και περιοχές της Ισπανίας.

Στην Ελβετία η απαγόρευση εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος, ενώ η Πορτογαλία ενέκρινε το 2025 νομοθεσία που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου για θρησκευτικούς λόγους σε δημόσιους χώρους. Στη Νορβηγία, τέλος, ισχύει απαγόρευση της μπούρκας στην εκπαίδευση, από τους παιδικούς σταθμούς έως τα πανεπιστήμια.

