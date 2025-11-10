Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τα στοιχεία των πυρόπληκτων του Αυγούστου από την Αχαΐα

Όλα τα στοιχεία για 65 συνολικά περιπτώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ερύμανθο, από τις φωτιές που ξέσπασαν στις 12 Αυγούστου 2025, απεστάλησαν από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για 45 επιχειρήσεις και 20 φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στο καθεστώς φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, ανεξάρτητα από το αν θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση μέσω του πλαισίου κρατικής αρωγής.

Η διαδικασία ενισχύσεων που από την πλευρά της Περιφέρειας προχωρά σε όλες τις κατηγορίες στους ταχύτερους χρόνους, με στόχο να ενισχυθούν με κάθε δυνατό τρόπο οι συμπολίτες που επλήγησαν από τις φωτιές του καλοκαιριού, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τόνισε ο κ. Ζαΐμης

Όπως σημείωσε, οι λίστες που εστάλησαν περιλαμβάνουν όλους όσοι έχουν υποστεί ζημιές και μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς ελαφρύνσεων, ανεξάρτητα από το εάν είναι δικαιούχοι της κρατικής αρωγής. Οι προβλέψεις αφορούν δυνατότητα ρύθμισης ή αναστολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

