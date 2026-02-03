Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ για 2025: Ένας στους τρεις μισθωτούς λαμβάνει έως 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2025, ο μέσος μισθός των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαμορφώθηκε στα 1.362,66 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20,66 ευρώ σε σχέση με το 2024 (1.342 ευρώ).

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανήλθε στα 1.516 ευρώ, από 1.478 ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 38 ευρώ. Από το 2019 έως το 2025 η συνολική αύξηση του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης ξεπερνά το 20%.

ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025

Παρά την άνοδο των μέσων αποδοχών, ένας στους τρεις μισθωτούς (περίπου 33%) εξακολουθεί να λαμβάνει μηνιαίως έως 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 2.460.720 εργαζομένων που απασχολούνταν το 2025, περίπου 900.000 αμείβονταν με ποσά έως 1.000 ευρώ.

Από αυτούς, 179.791 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση (7,31% του συνόλου) λάμβαναν λιγότερα από 500 ευρώ μηνιαίως.

Κατανομή μισθών

1.001 – 1.200 ευρώ: 597.695 εργαζόμενοι (24,29%)

597.695 εργαζόμενοι (24,29%) 1.201 – 1.500 ευρώ: 394.159 εργαζόμενοι (16,02%)

394.159 εργαζόμενοι (16,02%) 1.501 – 2.000 ευρώ : 268.058 εργαζόμενοι (10,89%)

: 268.058 εργαζόμενοι (10,89%) 2.001 – 2.500 ευρώ: 126.963 εργαζόμενοι (5,16%)

126.963 εργαζόμενοι (5,16%) Πάνω από 3.000 ευρώ: 112.075 εργαζόμενοι (4,55%)

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθωτών συγκεντρώνεται στο εύρος 1.001–1.200 ευρώ, το οποίο διευρύνθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας

Το 2025 καταγράφηκαν 70.563 νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 2024 (+2,95%). Από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2025 έχουν δημιουργηθεί συνολικά περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο 78,5% (από 76,4% το 2024 και 69% το 2019). Σήμερα 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα.

Άλλα ευρήματα

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 (από 9,4% τον Δεκέμβριο 2024), το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών.

Οι γυναίκες αποτελούν το 48,19% των μισθωτών (1.185.757), με το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών να έχει συρρικνωθεί στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (38,72%) δραστηριοποιείται στην Αττική. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι το λιανικό εμπόριο (15,78%), η εστίαση (11,43%) και το χονδρικό εμπόριο (8,73%).

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό αυξήθηκε από 301.114 (2024) σε 304.568 (2025).

