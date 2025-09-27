Στοίχισε ο τραυματισμός του Κένταλ Μακ Κάλουμ…

Σε μία άτυχη στιγμή στην 4η περίοδο, του τελικού του Stoiximan Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα, ο Κένταλ ΜακΚάλουμ τραυματίστηκε σε μία προσπάθεια για λέι-απ.

Ο Αμερικανός άσος του Προμηθέα έμεινε στο παρκέ, προκαλώντας ανησυχία και στους δύο πάγκους. Μάλιστα, από αυτόν του Ολυμπιακού έσπευσαν πρώτοι πάνω από τον παίκτη ο γιατρός της ομάδας και ο φυσιοθεραπευτής, προκειμένου να δουν τι συμβαίνει κι αν ο άσος των Πατρινών έχει υποστεί κάποια σοβαρή ζημιά.

Μετά από λίγο, ο ΜακΚάλουμ σηκώθηκε και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας στη Ρόδο. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό και να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος…

