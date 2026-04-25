Στον αέρα η Παιδιατρική στη Ζάκυνθο: Αναστολή νοσηλειών για 10 ημέρες – Στο φόντο η διακομιδή βρέφους στην Πάτρα

Σε αναστολή τίθεται για δέκα ημέρες η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου ως προς τις νοσηλείες, λόγω έλλειψης παιδιάτρου. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά κενά στελέχωσης, αλλά και το πρόσφατο περιστατικό που είχε οδηγήσει σε επείγουσα διακομιδή βρέφους στην Πάτρα.

Στον αέρα η Παιδιατρική στη Ζάκυνθο: Αναστολή νοσηλειών για 10 ημέρες - Στο φόντο η διακομιδή βρέφους στην Πάτρα
25 Απρ. 2026 12:36
Pelop News

Χωρίς δυνατότητα νοσηλείας παιδιών θα μείνει για το επόμενο δεκαήμερο η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά την απόφαση της Διοίκησης να αναστείλει τη λειτουργία της εξαιτίας της έλλειψης ιατρικής κάλυψης. Η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο, σε μια περίοδο που το ζήτημα της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία μετά την αναρρωτική άδεια της μοναδικής διαθέσιμης παιδιάτρου, γεγονός που άφησε την κλινική χωρίς την απαραίτητη στελέχωση για να συνεχίσει με ασφάλεια τις νοσηλείες.

Η αναστολή αφορά το κομμάτι της νοσηλευτικής λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής, ενώ η Μαιευτική Κλινική θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, η απουσία παιδιάτρου δημιουργεί επιπλέον πίεση και σε αυτό το τμήμα, καθώς η υποστήριξή του γίνεται πλέον υπό πιο δύσκολες συνθήκες.

Οριακή κατάσταση εδώ και καιρό

Η νέα εμπλοκή δεν έρχεται ξαφνικά. Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ζακύνθου βρισκόταν ήδη σε οριακή κατάσταση, με τη στελέχωσή της να έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Η δεύτερη παιδίατρος του νοσοκομείου έχει τεθεί εκτός καθηκόντων, καθώς βρίσκεται σε καθεστώς Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Έτσι, το βάρος είχε πέσει ουσιαστικά σε μία μόνο γιατρό, με αποτέλεσμα η αναρρωτική της άδεια να προκαλέσει άμεσο λειτουργικό αδιέξοδο.

Το περιστατικό που είχε οδηγήσει σε διακομιδή στην Πάτρα

Η υπόθεση συνδέεται και με το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα, όταν βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Το συμβάν εκείνο είχε φέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί και είχε ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια αντοχής του νοσοκομείου.

Τώρα, με την πλήρη αδυναμία της Παιδιατρικής να δεχθεί νοσηλείες για τις επόμενες ημέρες, η πίεση γίνεται ακόμη πιο ορατή, ενώ εντείνονται τα ερωτήματα για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών στη Ζάκυνθο σε περίπτωση νέου σοβαρού περιστατικού.

Με ανοιχτό το ζήτημα της κάλυψης

Η αναστολή λειτουργίας για τις νοσηλείες δεν είναι μια απλή διοικητική εξέλιξη. Είναι μια κίνηση που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος και την αδυναμία άμεσης αναπλήρωσης κρίσιμου ιατρικού προσωπικού.

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να βρεθεί τρόπος κάλυψης του κενού, ώστε να μην παραταθεί η δυσλειτουργία και να μη βρεθεί το νησί ξανά αντιμέτωπο με καταστάσεις που θα απαιτήσουν επείγουσες διακομιδές εκτός Ζακύνθου.

Πηγή: imerazante.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:52 Ρύθμιση 72 δόσεων στον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι οφειλέτες μπορούν να πάρουν «ανάσα»
14:48 Μηταράκης από Δελφούς: «Σφραγίζουμε τα σύνορα, προστατεύουμε την εθνική κυριαρχία»
14:42 ΗΠΑ και Ιράν ξανά σε διπλωματικό παζάρι μέσω Πακιστάν – Οι όροι Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης
14:42 Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Καραμανλή ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Χάρης Λυμπερόπουλος: «Το τραύμα δεν ανήκει ποτέ πραγματικά στο παρελθόν» – Μιλώντας για το «Θέλημα Θεού»
14:25 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους»
14:24 Μαρινάκης από Δελφούς: «Δεν θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του Τσίπρα» – Εκλογές το 2027
14:18 Πιερρακάκης: Το χρέος πέφτει στο 136% και η Ελλάδα μπαίνει σε νέα επενδυτική φάση
14:12 Κολυδάς για αρχές Μαΐου: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά
14:07 Σαμ Άλτμαν: Η συγγνώμη της OpenAI μετά την επίθεση με οκτώ νεκρούς σε σχολείο του Καναδά
14:00 Ελληνικό «FBI»: Η νύχτα που μπλόκαραν τα 1,15 εκατ. ευρώ στο Κιάτο – Ο τζουντόκα και ο επιχειρηματίας κοντά στην Πάτρα
13:48 Μέθανα: Το ηφαίστειο που έμεινε «σιωπηλό» 100.000 χρόνια, αλλά δεν είχε σβήσει ποτέ
13:36 Κορινθιακός: Το ξεκάθαρο μήνυμα Λέκκα για το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού
13:24 Θεσσαλονίκη: Με 150 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 – Συνελήφθη οδηγός μηχανής, πρόστιμο 7.000 ευρώ
13:18 Μητσοτάκης – Μακρόν: «Κορωνίδα» η αμοιβαία συνδρομή, «θα είμαστε στο πλευρό σας» το μήνυμα της Γαλλίας
13:12 Πάτρα: Διήμερο αφιέρωμα σε Κική Δημουλά και Κωστή Παλαμά στη Στέγη Γραμμάτων
13:00 Μουντιάλ 2026: Εισιτήριο-σοκ 2 εκατ. ευρώ για τον τελικό στη Νέα Υόρκη
12:48 Συναγερμός πριν από την αντιπυρική περίοδο: 182 αγροτοδασικές φωτιές σε λίγες ημέρες
12:38 Άγιος Δημήτριος: Το κρητικό μαχαίρι, το ραντεβού στο πάρκο και το χρονικό της δολοφονίας του 27χρονου
12:36 Στον αέρα η Παιδιατρική στη Ζάκυνθο: Αναστολή νοσηλειών για 10 ημέρες – Στο φόντο η διακομιδή βρέφους στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
