Στον αέρα η Παιδιατρική στη Ζάκυνθο: Αναστολή νοσηλειών για 10 ημέρες – Στο φόντο η διακομιδή βρέφους στην Πάτρα

Χωρίς δυνατότητα νοσηλείας παιδιών θα μείνει για το επόμενο δεκαήμερο η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά την απόφαση της Διοίκησης να αναστείλει τη λειτουργία της εξαιτίας της έλλειψης ιατρικής κάλυψης. Η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο, σε μια περίοδο που το ζήτημα της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία μετά την αναρρωτική άδεια της μοναδικής διαθέσιμης παιδιάτρου, γεγονός που άφησε την κλινική χωρίς την απαραίτητη στελέχωση για να συνεχίσει με ασφάλεια τις νοσηλείες.

Η αναστολή αφορά το κομμάτι της νοσηλευτικής λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής, ενώ η Μαιευτική Κλινική θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, η απουσία παιδιάτρου δημιουργεί επιπλέον πίεση και σε αυτό το τμήμα, καθώς η υποστήριξή του γίνεται πλέον υπό πιο δύσκολες συνθήκες.

Οριακή κατάσταση εδώ και καιρό

Η νέα εμπλοκή δεν έρχεται ξαφνικά. Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ζακύνθου βρισκόταν ήδη σε οριακή κατάσταση, με τη στελέχωσή της να έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Η δεύτερη παιδίατρος του νοσοκομείου έχει τεθεί εκτός καθηκόντων, καθώς βρίσκεται σε καθεστώς Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Έτσι, το βάρος είχε πέσει ουσιαστικά σε μία μόνο γιατρό, με αποτέλεσμα η αναρρωτική της άδεια να προκαλέσει άμεσο λειτουργικό αδιέξοδο.

Το περιστατικό που είχε οδηγήσει σε διακομιδή στην Πάτρα

Η υπόθεση συνδέεται και με το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα, όταν βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Το συμβάν εκείνο είχε φέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί και είχε ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια αντοχής του νοσοκομείου.

Τώρα, με την πλήρη αδυναμία της Παιδιατρικής να δεχθεί νοσηλείες για τις επόμενες ημέρες, η πίεση γίνεται ακόμη πιο ορατή, ενώ εντείνονται τα ερωτήματα για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών στη Ζάκυνθο σε περίπτωση νέου σοβαρού περιστατικού.

Με ανοιχτό το ζήτημα της κάλυψης

Η αναστολή λειτουργίας για τις νοσηλείες δεν είναι μια απλή διοικητική εξέλιξη. Είναι μια κίνηση που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος και την αδυναμία άμεσης αναπλήρωσης κρίσιμου ιατρικού προσωπικού.

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να βρεθεί τρόπος κάλυψης του κενού, ώστε να μην παραταθεί η δυσλειτουργία και να μη βρεθεί το νησί ξανά αντιμέτωπο με καταστάσεις που θα απαιτήσουν επείγουσες διακομιδές εκτός Ζακύνθου.

Πηγή: imerazante.gr

