Στον αέρα τα GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω πολέμου

Η Formula 1 οδεύει προς ματαίωση των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας, εξαιτίας της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τη FIA ή τη Formula 1. Σύμφωνα με το Sky Sports, η απόφαση αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του Σαββατοκύριακου, ενώ το Reuters είχε ήδη μεταδώσει από τις 6 Μαρτίου ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η ακύρωση και των δύο αγώνων χωρίς αντικατάσταση.

Οι δύο αγώνες ήταν προγραμματισμένοι για το τριήμερο 10-12 Απριλίου στο Μπαχρέιν και για το 17-19 Απριλίου στη Σαουδική Αραβία. Αν τελικά δεν διεξαχθούν, το φετινό καλεντάρι της Formula 1 θα μειωθεί από 24 σε 22 αγώνες, εκτός αν βρεθεί εναλλακτική λύση, κάτι που αυτή τη στιγμή θεωρείται μάλλον απίθανο λόγω πίεσης χρόνου, logistics και περιορισμένων διαθέσιμων ημερομηνιών.

Το βασικό ζήτημα είναι η ασφάλεια. Η κατάσταση στον Κόλπο έχει επιβαρυνθεί από πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις, ενώ η μετακίνηση προσωπικού, εξοπλισμού και θεατών θεωρείται όλο και πιο δύσκολη. Το Reuters σημειώνει ότι η προοπτική αναπλήρωσης των αγώνων είναι περιορισμένη, καθώς αργότερα μέσα στη χρονιά οι κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή και η στενότητα του προγράμματος καθιστούν την επανατοποθέτησή τους εξαιρετικά δύσκολη.

Η αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη και τις μικρότερες κατηγορίες. Η Formula 2 εξετάζει εναλλακτικές αν ακυρωθούν οι αγώνες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που δείχνει ότι η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στην κορυφαία κατηγορία, αλλά διαχέεται σε όλη τη δομή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που ακολουθεί το ίδιο αγωνιστικό μοτίβο.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι απώλειες για τη Formula 1 και τη FIA εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικές, καθώς οι δύο αγώνες συγκαταλέγονται στους πιο ισχυρούς εμπορικά σταθμούς του πρωταθλήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή τη φορά η προτεραιότητα δεν είναι τα έσοδα, αλλά η ασφάλεια και η επιχειρησιακή δυνατότητα διεξαγωγής των αγώνων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία οδεύουν προς ματαίωση, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται από τη FIA και τη Formula 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



