Στον Εισαγγελέα αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ: Ζητούν άνοιγμα καμερών και κάνουν λόγο για «προβοκάτσια»

Στον Εισαγγελέα προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής (16/01) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτών, ζητώντας να δοθεί εισαγγελική εντολή για το άνοιγμα καμερών ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ αγροτών που μετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Τρίτη.

Οι αγρότες κατέθεσαν έγγραφη αναφορά κάνοντας λόγο για προβοκάτσια, με τον εισαγγελέα υπηρεσίας να τους ενημερώνει ότι θα κινηθεί κατεπείγουσα διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί το βιντεοληπτικό υλικό και να μη χαθεί λόγω παρέλευσης χρόνου.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, ο εκπρόσωπος της Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, καταδίκασε απερίφραστα τις φθορές, τονίζοντας ότι δεν προήλθαν από αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας. Στο πλευρό του βρέθηκαν ο πρόεδρος Ρίζος Μαρούδας και ο αντιπρόεδρος Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την κίνηση που έγινε από κάποιους. Αυτό όμως σίγουρα δεν συνέβη από ανθρώπους του μπλόκου της Νίκαιας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειράξει το μηχάνημα κανενός», δήλωσε ο κ. Ιωαννίδης, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος της προσφυγής στη Δικαιοσύνη είναι να αποκαλυφθεί αν πρόκειται για οργανωμένη προβοκάτσια. «Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι είτε η κυβέρνηση είτε αυτοί που το έκαναν έχουν στόχο την προβοκάτσια και όχι τη διασφάλιση του υγιούς αγώνα που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, θα ζητηθεί το υλικό από τις κάμερες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικοί δράστες των φθορών.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή του Κώστας Ανεστίδης στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αλλαγή και ότι την τελική απόφαση θα λάβει το μπλόκο των Μαλγάρων.

