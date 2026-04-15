Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά τη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ βιντεο

Στον «Ευαγγελισμό» μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη και να έχει άμεση ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του. Το νέο στοιχείο που δίνει βαρύτητα στις εξελίξεις είναι η σοβαρότητα της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο μετά το επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθησε σειρά εξετάσεων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρό νευρολογικό περιστατικό, ενώ έως αυτή την ώρα αναμένεται και επίσημη ιατρική ενημέρωση για την πλήρη εικόνα της κατάστασής του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Η μετάβαση του πρωθυπουργού στο νοσοκομείο υπογραμμίζει το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο μετά την επιδείνωση της κατάστασης του υφυπουργού. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες ώρες, καθώς οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.





