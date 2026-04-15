Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης
15 Απρ. 2026 10:56
Pelop News

Ραγδαίες οι εξελίξεις αναφορικά με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι η πρώτη εικόνα των γιατρών που παρέλαβαν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ,  στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός σήμερα (15/04/2026) το πρωί.

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι γιατροί του Ευαγγελισμού συνεχίζουν τις εξετάσεις αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:25 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη. Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

