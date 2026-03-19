Στον Λευκό Οίκο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – Η θερμή υποδοχή από τον Τραμπ

Με μια θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τόκιο. Σύμφωνα με εικόνες από την άφιξή της, ο Αμερικανός πρόεδρος την υποδέχθηκε προσωπικά στην είσοδο, ενώ δεν έλειψε και η θερμή αγκαλιά ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Η επίσκεψη της Τακαΐτσι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ επιδιώκουν στενότερο συντονισμό με τους συμμάχους τους στην Ασία, με βασικά θέματα στην ατζέντα τον πόλεμο με το Ιράν, την ασφάλεια στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, αλλά και τη συνολική στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ιαπωνίας. Η Ουάσιγκτον φέρεται να επιδιώκει μεγαλύτερη στήριξη από το Τόκιο, κυρίως σε επίπεδο ναυτικής ασφάλειας, αν και η Ιαπωνία παραμένει δεσμευμένη από το συνταγματικό της πλαίσιο.

WATCH: President Donald J. Trump welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to the White House. 🇺🇸🤝🇯🇵pic.twitter.com/RgBfGqbpLm — Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 19, 2026

Παρά το θερμό σκηνικό στην υποδοχή, η ίδια η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός είχε αναγνωρίσει πριν από την αναχώρησή της ότι το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι «πολύ δύσκολο». Όπως μετέδωσε το Reuters, είχε ξεκαθαρίσει ότι σκοπός της είναι να υπενθυμίσει στον Τραμπ τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Ιαπωνία σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις αμερικανικές πιέσεις και στους περιορισμούς που θέτει η ιαπωνική νομοθεσία και πολιτική παράδοση.

Η Ιαπωνία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, ενώ η συνάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και του επόμενου ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης ζητήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η Κίνα, η Ταϊβάν και η συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Ινδο-Ειρηνικό.

