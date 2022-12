Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι: Σκοπός τα 45 δισ. δολάρια για να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ρωσία ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στις ΗΠΑ και στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Εκεί, τον υποδέχθηκαν ο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

Αλλά δεν βρέθηκε στις ΗΠΑ μόνο για να πει ευχαριστώ αλλά για να μιλήσει στο Κογκρέσο από το οποίο θέλει να ζητήσει περισσότερα από 45 δισ. δολάρια για να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ρωσία!

Το ποσά ζαλίζουν και ακόμα με τους Αμερικανούς να έχουν ήδη τις ενστάσεις τους για τα 37 δισ. δολάρια που φαίνεται ότι θα αποδεσμευτούν για το Κίεβο, αλλά που για τον Ζελένσκι που φέρνει και δώρο μια… ουκρανική σημαία, δεν είναι αρκετά!

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν διμερή συνάντηση που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα είναι δίωρη.

ATACMS, GMLRS, PATRIOT, NASAMS, UCAV, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, 300 άρματα, 700 ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ και εκατοντάδες πυροβόλα με εκατομμύρια πυρομαχικά είναι μερικά που ζητά ο Ζελένσκι αλλά πάντα (και αυτό είναι περίεργο) ζητά και πολλά μετρητά.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Ζελένσκι στο εξωτερικό από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν ντυμένος με το τυπικό του παντελόνι και μια μπλούζα με ένα μικρό διακριτικό με το εθνόσημο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ενημέρωση, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα παραστεί στην ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου απόψε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Zelensky is apparently prepared to tell Congress that whatever the US has given Ukraine — $45 billion in new aid now under consideration — it is not enough. From @AP: https://t.co/kbyyqF5t5X pic.twitter.com/5BkSu9Dsaj

— Byron York (@ByronYork) December 21, 2022