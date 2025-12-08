Στον Πύργο μεταφέρθηκε το πίτμπουλ από τη Ζάκυνθο – Υπό παρακολούθηση για να κριθεί η τύχη του

Στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πύργο Ηλείας μεταφέρθηκε το πίτμπουλ που ενεπλάκη στον θάνατο του δίχρονου παιδιού στη Ζάκυνθο, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς και να ληφθεί απόφαση για το μέλλον του.

Στον Πύργο μεταφέρθηκε το πίτμπουλ από τη Ζάκυνθο – Υπό παρακολούθηση για να κριθεί η τύχη του
08 Δεκ. 2025 12:04
Pelop News

Σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο μεταφέρθηκε το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του δίχρονου παιδιού στη Ζάκυνθο, όπου και θα τεθεί υπό κτηνιατρική και επιστημονική παρακολούθηση.

Η μεταφορά του ζώου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, έπειτα από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ειδικοί εκπαιδευτές μετέβησαν στο νησί και μετέφεραν το σκυλί αρχικά στην Ανδραβίδα, όπου υποβλήθηκε σε αιμοληψία. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στη δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο, όπου θα παρακολουθείται η συμπεριφορά του από κτηνιάτρους και ειδικούς επιστήμονες. Με βάση τα ευρήματα αυτής της διαδικασίας, θα αποφασιστεί και η περαιτέρω τύχη του ζώου.

Για τη μεταφορά και τη διαχείριση του περιστατικού τοποθετήθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Κόκκορης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Ζακύνθου δεν μπόρεσε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία, καθώς δεν διαθέτει κτηνιάτρους.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, έχουν γίνει ήδη δύο προσκλήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε κτηνιατρικό προσωπικό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση, γεγονός που οδήγησε στη λύση της μεταφοράς του ζώου σε δομή εκτός νησιού.

