Στον τελικό του Παγκοσμίου η Αθανασία Μεσίρη

Καταπληκτική εμφάνιση από την 19χρονη αθλήτρια που ξεκίνησε πολύ δυνατά τις προσπάθειές της

 

09 Απρ. 2026 19:52
Pelop News

Μεγάλη επιτυχία για την Αθανασία Μεσίρη. Η πατρινή αθλήτρια συμμετείχε με την Εθνική ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής στους προκριματικούς αγώνες σε άλμα και δίζυγο και πήρε την πρόκριση στον τελικό του FIG World Cup, που διεξάγεται στο Οσιγιεκ της Κροατίας.

Η Μεσίρη πήρε την 6η θέση με 13.449 βαθμούς, ενώ την Μ. Παρασκευή θα πάρει μέρος στους προκριματικούς του Εδάφους.

 

