Στον τελικό του Παγκοσμίου η Αθανασία Μεσίρη

Μεγάλη επιτυχία για την Αθανασία Μεσίρη. Η πατρινή αθλήτρια συμμετείχε με την Εθνική ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής στους προκριματικούς αγώνες σε άλμα και δίζυγο και πήρε την πρόκριση στον τελικό του FIG World Cup, που διεξάγεται στο Οσιγιεκ της Κροατίας.

Η Μεσίρη πήρε την 6η θέση με 13.449 βαθμούς, ενώ την Μ. Παρασκευή θα πάρει μέρος στους προκριματικούς του Εδάφους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



