Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις

Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας οικονομική ενίσχυση και μέτρα στήριξης. Η κινητοποίηση κορυφώθηκε με πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

18 Φεβ. 2026 13:17
Pelop News

Μαζική κινητοποίηση πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) συνταξιούχοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων τους.

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών αποτελεί η αύξηση των συντάξεων και η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς —όπως επισημαίνουν— το αυξημένο κόστος ζωής και η ακρίβεια καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνταξιουχικών οργανώσεων, μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται αυξήσεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, πλήρης αντιστάθμιση των απωλειών λόγω πληθωρισμού, καταβολή αναδρομικών που θεωρούν ότι παρακρατήθηκαν παράνομα, καθώς και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με βάση τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και της εισφοράς για την υγεία, την απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλους, ενίσχυση των δομών υγείας με προσλήψεις προσωπικού, δημιουργία δημόσιων δομών φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.

Οι οργανώσεις των συνταξιούχων ανακοίνωσαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με νέα πανελλαδική συγκέντρωση προγραμματισμένη για τις 20 Μαρτίου 2026 στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

