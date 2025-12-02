Στρατηγικές διαπραγματεύσεις στη Μόσχα: Απεσταλμένοι Τραμπ συναντούν τον Πούτιν, ανησυχίες Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντούν σήμερα στη Μόσχα τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια στιγμή που ο Λευκός Οίκος δηλώνει «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη ρωσική πρωτεύουσα θα βρεθούν ο ειδικός Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση ακολουθεί δύο ημέρες συζητήσεων στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, κατά τις οποίες επιχειρήθηκε να βελτιωθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο πολλοί είχαν θεωρήσει υπερβολικά ευνοϊκό προς τις ρωσικές θέσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», υπογράμμισε όμως ότι παραμένουν «δύσκολα ζητήματα», με πρώτο και βασικό το θέμα των εδαφών, αφού το Κρεμλίνο επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο — κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Γουίτκοφ είχε παράλληλες επαφές και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Ζελένσκι και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν διαδικτυακά σε μέρος των συνομιλιών.

Στην Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι το σχέδιο έχει «βελτιωθεί σημαντικά», αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, αλλά εκφράζοντας βεβαιότητα ότι ο πόλεμος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του. Ο Πούτιν έχει αναφέρει ότι είδε ένα αμερικανικό σχέδιο που θα μπορούσε να αποτελέσει «βάση» συμφωνίας, ωστόσο το Κρεμλίνο δείχνει επιφυλακτικό, μετά τις τροποποιήσεις που ζήτησαν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι. Το αρχικό προσχέδιο είχε προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη διότι εμφανιζόταν προσαρμοσμένο στις ρωσικές απαιτήσεις, ακόμη και σε θέματα οικονομικών ρυθμίσεων και αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη τελικό ειρηνευτικό σχέδιο και ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να διαμορφωθεί με συμμετοχή Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ότι μόνο ο Ζελένσκι μπορεί να αποφασίσει για εδαφικά ζητήματα, ενώ ανέφερε πως θέματα όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας, η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν μπορούν να συμφωνηθούν χωρίς την Ευρώπη. Η Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η Ρωσία επιχειρεί να διαπραγματευτεί μόνο με όσους είναι διατεθειμένοι να της προσφέρουν περισσότερα από όσα ήδη έχει, εκφράζοντας φόβους ότι η πίεση μπορεί να μεταφερθεί στην ουκρανική πλευρά ώστε να δεχθεί μια δυσμενή συμφωνία.

Οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές, κυρίως στα ζητήματα εδαφών και στις εγγυήσεις ασφαλείας. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θέλουν δεσμεύσεις που θα προστατεύουν την Ουκρανία από μελλοντικές επιθέσεις, ακόμη και με ενδεχόμενη πορεία προς το ΝΑΤΟ — κάτι που η Μόσχα απορρίπτει και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει. Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, οι σημερινές συνομιλίες στη Μόσχα θεωρούνται κρίσιμες, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσο έδαφος είναι διατεθειμένες να δώσουν οι δύο πλευρές, ούτε πόσο συμβατό είναι το αμερικανικό σχέδιο με τις κόκκινες γραμμές Ουκρανίας και Ευρώπης.

