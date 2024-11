Στρατηγικές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Βόρεια Κορέα: Συνάντηση ΥΠΕΞ σήμερα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει στρατηγικές διαβουλεύσεις στη Μόσχα με την ομολόγό του από τη Βόρεια Κορέα Τσοε Σον Χούι σήμερα.

Η Ζαχάροβα, σε ανάρτηση στο επίσημο κανάλι της στο Telegram, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο Λαβρόφ να συναντά την Τσόε σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας.

The visit, Choe’s second in 6 weeks, comes after Pyongyang tested a new intercontinental ballistic missile,… pic.twitter.com/8yWN9U9HVs

North Korean Foreign Minister Choe Son Hui arrived in Moscow to meet with her Russian counterpart Sergei Lavrov.

Από την πλευρά της, η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι η προσέγγιση μεταξύ Πιονγκγιάνγκ και Μόσχας δεν την αφορά, ύστερα από την προειδοποίηση της Ουάσινγκτον ότι έως και 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες εκπαιδεύονται στη Ρωσία και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία είναι δύο ανεξάρτητα κράτη. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουν τις σχέσεις τους είναι δικό τους θέμα», δήλωσε, σύμφωνα με το protothema, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Ministers of Foreign Affairs of Russia and North Korea Sergey Lavrov and Choi Son Hee will hold a meeting in Moscow, announced the official representative of the Ministry of Foreign Affairs of Russia Maria Zakharova. pic.twitter.com/fJMnN6ufCn

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 1, 2024