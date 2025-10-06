Στρατηγική επένδυση στην ΕΑΣ Αιγίου

H πρόσφατη συνάντησή μου με τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη, και τον πρόεδρο του ΔΣ, κ. Αθανάσιο Τσιόλκα, ενίσχυσε την αισιοδοξία μου για το μέλλον της περιοχής μας, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήδη γνωρίζουμε: οι μονάδες της ΕΑΣ στο Αίγιο δεν είναι απλώς βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά αποτελούν εθνικό κεφάλαιο και ζωτικής σημασίας μοχλό ανάπτυξης για την Αχαΐα και την ευρύτερη περιφέρεια.

Η Στρατηγική Σημασία για την Εθνική Οικονομία

Η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλει να ενισχύει διαρκώς την αμυντική της βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δρομολόγηση μιας νέας μεγάλης παραγωγικής μονάδας της ΕΑΣ στην περιοχή του Αιγίου αποτελεί την πιο φιλόδοξη κίνηση των τελευταίων ετών για την επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αμυντικού κλάδου.

Η δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ είναι ξεκάθαρη και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Αιγίου στον χάρτη της στρατηγικής παραγωγής και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Είναι ώρα η Ελλάδα να αυξήσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία στην άμυνα, θωρακίζοντας έτσι τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.

Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Κοινωνική Ευημερία

Για την τοπική κοινωνία της Αχαΐας, η επένδυση αυτή μεταφράζεται σε κάτι πολύ πιο απτό από τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς: σε νέες, ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η περιοχή μας έχει ανάγκη από ισχυρά «αντίβαρα» στην οικονομική ύφεση και τη φυγή των νέων μας. Η νέα μονάδα, πέρα από τη δυναμική της στον τομέα της Αμυνας, θα λειτουργήσει ως μαγνήτης για εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανικούς και τεχνικούς, προσφέροντας ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες του τόπου μας να μείνουν, να δημιουργήσουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στην Αχαΐα. Η ανάπτυξη της ΕΑΣ θα συμπαρασύρει θετικά και τις τοπικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας έναν εξελισσόμενο κύκλο οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο στην βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της περιοχής μας. Ταυτόχρονα θα προσφέρουν επαγγελματική σιγουριά σε οικογένειες και σε νέους συμπολίτες μας που θα επιστρέψουν στον τόπο τους, αλλά και προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία που θα αποκτήσει νέα πνοή.

Το Οραμα για την Αχαΐα

Είναι καθήκον μας να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη αυτού του έργου. Οι μονάδες της ΕΑΣ είναι το ιστορικό σήμα κατατεθέν μιας παραγωγικής Ελλάδας που ξαναγεννιέται.

Η δέσμευση για την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΑΣ στην Αχαΐα αποτελεί εχέγγυο για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας. Είναι εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Αχαιούς πολίτες. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε η Αχαΐα να αποτελέσει πρωταγωνιστή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η ανάπτυξη έρχεται. Και θα έρθει από την Αχαΐα.

*Ο Ανδρέας Τσώκος είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

