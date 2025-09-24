Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών

Οι τελικές πινελιές για το νομοσχέδιο που θα φέρει ριζικές αλλαγές στη θητεία μπαίνουν αυτές τις ημέρες, καθώς μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές που θα φέρει είναι η εντατικοποίηση και όσο γίνεται πιο ρεαλιστική εκπαίδευση πάνω σε αντικείμενα μάχης.

Η βαρύτητα που δίνει το υπουργείο Αμυνας είναι τέτοια που, με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για επαρκή εκπαίδευση πάνω στα απαιτητικά αντικείμενα που θα συμπεριλαμβάνει η βασική εκπαίδευση, θα διπλασιαστεί η διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης. Αυτό δεν θα επηρεάσει σε καμιά περίπτωση την διάρκεια της θητείας. Επισημαίνεται πως πλέον σε Αεροπορία και Ναυτικό δεν θα υπάρχουν πια κληρωτοί εκτός από συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ στον Στρατό Ξηράς η θητεία είναι 12 μήνες, εκτός και αν ο κληρωτός επιλέξει να την κάνει όλη στα σύνορα ή στις Ειδικές Δυνάμεις, οπότε μειώνεται στους 9 μήνες.

Στην παρούσα φάση οι νεοσύλλεκτοι περνούν μία εβδομάδα στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων και μετά λαμβάνουν 3 εβδομάδες εκπαίδευσης μαχητή, η οποία διεξάγεται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Στη συνέχεια υπάρχει η Προκεχωρημένη Εκπαίδευση Νεοτοποθετούμενων, διάρκειας τριών εβδομάδων, η οποία είναι συνέχεια της εκπαίδευσης μαχητή και διεξάγεται σε εκπαιδευτικά σχολεία (ΣΠΕΝ), που διοργανώνονται με μέριμνα των μονάδων στις οποίες μετατίθενται οι οπλίτες θητείας μετά τα ΚΕΝ. Στις μονάδες οι οπλίτες λαμβάνουν επίσης εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία διεξάγεται στα Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) των Οπλων – Σωμάτων και σε μονάδες εκπαίδευσης των Σχηματισμών, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 2 έως και 6 εβδομάδες, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

Ολα αυτά τα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα όσα κομίζει το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη θητεία, θα διπλασιαστούν. Ετσι, σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση μαχητή που σε Κέντρο Νεοσυλλέκτων και μονάδες είναι τώρα κοντά στον ενάμιση μήνα θα διπλασιαστεί τουλάχιστον. Ειδικά τα αντικείμενα των βολών, του χειρισμού των όπλων και τακτικών κίνησης και επιβίωσης σε σύγχρονα πεδία μάχης θα είναι στην κορυφή των μαθημάτων.«Πλέον ο Ελληνικός Στρατός θα παράγει πραγματικούς μαχητές που θα μπορούν να κινηθούν για να επιβιώσουν και τελικά να νικήσουν σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό πεδίο μάχης» ανέφερε στα «ΝΕΑ» αρμόδια πηγή του υπουργείου Αμυνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στα μαθήματα θα προστεθεί και ο χειρισμός drone ή αντι-drone συστήματος, ανάλογα με την αποστολή της μονάδας του. Οταν λέμε drone, αναφερόμαστε στα μικρά τετρακόπτερα με τα οποία ο σύγχρονος μαχητής θα μπορεί να εντοπίζει σε πρώτη φάση αντίπαλες μονάδες και με ειδική διαμόρφωση (οπλισμένο με χειροβομβίδα ή βλήμα όλμου) να το ρίχνει πάνω σε εχθρικούς στόχους εξουδετερώνοντάς τους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



