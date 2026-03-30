Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτώ

Ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτεί είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου, εξηγώντας πως μπορεί να μην γνωρίζει τι θα του φέρει η ζωή στο μέλλον, ωστόσο θεωρεί πως χωρίς έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, απάντησε για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα μετά από 7 χρόνια γάμου, και τόνισε πως θέλει να δίνει απλόχερα αγάπη, ακόμη κι αν δεν την πάρει πίσω. Αναφερόμενος στην ανιδιοτελή αγάπη, έφερε ως παράδειγμα τον γιο του, για τον οποίο θα έδινε τη ζωή του ανά πάσα στιγμή.

Για την περίοδο που διανύει, ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε: «Είμαι στην πιο δημιουργική φάση, ενθουσιασμένος, γεμάτος πάθος, φλόγα για ζωή, να δώσω αγάπη. Δεν με νοιάζει αν θα πάρω, δεν με νοιάζουν τα μπράβο, δεν με νοιάζει η εντύπωση που θα δώσω στους άλλους. Καμιά φορά δίνω ότι είμαι λίγο τρελός, αλλά μου αρέσει να αγαπάω σαν ωκεανός και να δίνω απλόχερα την αγάπη μου έμπρακτα, μέσα από τη δουλειά μου, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, αλλά κυρίως στη ζωή μου».

Έπειτα, ξεκαθάρισε για την προσωπική του ζωή: «Είμαι ελεύθερος, αν θέλετε να μάθετε την ερωτική μου ζωή. Αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι μέλλει γενέσθαι. Είμαι ανοιχτός στο να ερωτευτώ, γιατί ο έρωτας είναι η βασική ουσία της ζωής. Από τον έρωτα μπορεί το σύμπαν να υπάρχει. Χωρίς έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Ίσως και στον θάνατο αν πας ερωτευμένος, να τον νικήσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει μάθει να μην κάνει «εκπτώσεις» ούτε στα επαγγελματικά του αλλά ούτε και σε προσωπικό επίπεδο: «Αν κάνεις “έκπτωση” όχι μόνο στο έργο σου επαγγελματικά, αλλά στην ψυχή σου, τότε είσαι νεκρός. Υπογράφεις συμβόλαιο ότι “εγώ ήδη πέθανα”. Έμαθα πάρα πολλά όταν έκανα τον Ηλίθιο του Ντοστογιέφσκι στη σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη, που μιλούσε για την αγάπη εν Χριστώ, που είναι η πιο δύσκολη. Δηλαδή εμένα τώρα να μου πουν “δίνεις τη ζωή σου για τον Αλκιβιάδη;”, θα το έκανα αυτή τη στιγμή χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο μεγάλη αγάπη. Για τον γιο μου τα δίνω όλα, μέχρι και την καριέρα μου παράτησα εδώ πέρα, που πήγαινε πάρα πολύ καλά το 2012, ώστε να έρθει στην Αμερική και να σπουδάσει. Είναι δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, κάνει σκηνοθεσία. Έγραψε τώρα μαζί με τη μητέρα του το έργο που παίζεται, προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην ΕΡΤ1, “Από ήλιο σε ήλιο”. Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες σαν πατέρας με γιο στη συνεργασία μας, γιατί με τον Αλκιβιάδη έχουμε μάθει να είμαστε ίσοι στο δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας και να σέβεται ο ένας τη γνώμη του άλλου», τόνισε.

