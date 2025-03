Στροφή Πούτιν σε Αρκτική: Έτοιμοι να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, σοβαρά τα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

O Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να ενισχύσει τη ρωσική παρουσία στην Αρκτική προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην περιοχή, εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. «Η Ρωσία ποτέ δεν απείλησε κανέναν στην Αρκτική», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα με κάθε αναγκαίο μέσο.

Όπως αποκάλυψε, ο αριθμός των στρατιωτών που υπηρετούν στον Αρκτικό Κύκλο πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στην περιοχή. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχο της στο Βόρειο Πέρασμα, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια διαδρομή που διασχίζει τον Αρκτικό Ωκεανό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική κυβέρνηση προωθεί τη μετατόπιση του εμπορίου της από την Ευρώπη προς την Ασία, ως συνέπεια των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του Βόρειου Θαλάσσιου Δρόμου θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τις εμπορικές και ενεργειακές ροές της χώρας.

Παράλληλα, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα σχέδια του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας είναι «σοβαρά», με τον Ρώσο πρόεδρο να εκφράζει την ανησυχία του ότι η Αρκτική μπορεί να γίνει «εφαλτήριο για πιθανές συγκρούσεις».

