Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά

Πρωτοφανής απόφαση για το πρωτάθλημα της Super League 2, αποτελεί η τιμωρία Παναργειακού και Ηλιούπολης, καθώς αποδείχθηκε σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ πως το παιχνίδι ήταν χειραγωγημένο σε βαθμό

comfortable satisfaction (μεγαλύτερος από απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας), όπως αποκάλυψε το athletiko.gr.

Αφορά το παιχνίδι Παναργειακός – Ηλιούπολη 1-1 που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2025 με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με τον Μαυριά στο 27′ και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 76′ με τον Καρυπίδη.

Η υπεύθυνη του ερευνητικού τμήματος είχε εισηγηθεί την παραπομπή των δύο ομάδων και του ποδοσφαιριστή, Σπύρου Φουρλάνου που έπαιζε τότε στην Ηλιούπολη, στο δικαστικό τμήμα. Είχε τιμωρήσει με 50.000 ευρώ την κάθε ομάδα και με 20.000 ευρώ τον ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και η μόνη διαφοροποίηση ήταν ότι ο Φουρλάνος απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Ωστόσο, τα μεγάλα πρόστιμα έμειναν για τις δύο ομάδες, οι οποίες προσέφυγαν στην Εφέσεων. Και εκεί, όμως η απόφαση δεν άλλαξε. Ετσι, οριστικά Ηλιούπολη και Παναργειακός θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν 50.000 ευρώ.

Οι απορίες πολλές: Πώς γίνεται να «στηθεί» ένα παιχνίδι χωρίς την εμπλοκή φυσικών προσώπων; Για ποιον λόγο δεν έγινε γνωστή η απόφαση; Για να προστατευτεί το προϊόν; Δηλαδή, κάθε ομάδα μπορεί να «στήνει» αγώνες, να πληρώνει 50.000 ευρώ και να «καθαρίζει»; Τι γίνεται με τους υπόλοιπους φακέλους της Sportradar;

