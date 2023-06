Survivor All Star: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε – Η τελική δεκάδα ΒΙΝΤΕΟ

Χαρούμενοι οι παίκτες του Survivor All Star οδηγήθηκαν στο συμβούλιο του νησιού όπου τους περίμενε ο Γιώργος Λιανός της νύχτα της Πέμπτης. Και αυτό μιας και είχε προηγηθεί για όλους τους παίκτες η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τους δικούς τους ανθρώπους που ταξίδεψαν μέχρι τον Άγιο Δομίνικο.

Έχοντας δώσει τα πάντα σε δύο έντονες αναμετρήσεις στους στίβους μάχης, αλλά και την τελική μονομαχία που έδωσε τη νίκη στην κόκκινη ομάδα, όλοι περίμεναν με ηρεμία να ακούσουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού. Στον τάκο για αυτή την εβδομάδα βρίσκονταν η Μελίνα Μεταξά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Τάκης Καραγκούνιας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγώνας επικοινωνίας της Τετάρτης, ο δεύτερος δηλαδή στη σειρά, διακόπηκε όταν ο μισθοφόρος και παίκτης της κόκκινης ομάδας κατόρθωσε να… αυτοτραυματιστεί καθώς τα νεύρα υπερίσχυσαν, μετά την ήττα από τον Γιώργο Ασημακόπουλο, κάνοντας τον να ρίξει μια δυνατή κλωτσιά σε κουβά με νερό. Όλα όμως ομαλοποιήθηκαν στην πορεία, ύστερα και από τις απαραίτητες εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Τάκης Καραγκούνιας και το αγώνισμα συνεχίστηκε σε δεύτερο χρόνο στον στίβο μάχης του Survivor All Star.

Για ένα μέλος της κόκκινης ομάδας, λοιπόν, έμελλε αυτή να είναι η τελευταία νύχτα στο Survivor All Star μιας και θα έπρεπε να αφήσει τον Άγιο Δομίνικο και να επιστρέψει με το επόμενο αεροπλάνο στα πάτρια εδάφη. Θα ήταν η Μελίνα Μεταξά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ή ο Τάκης Καραγκούνιας;

Το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά μετά τη μία τα ξημερώματα και ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης ήρθε να δώσει την απάντηση. «Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, ο Νίκος Μπάρτζης κραύγασε «ναι» από τον απέναντι πάγκο προκαλώντας την έκπληξη τόσο της κόκκινης ομάδας όσο και του παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει» τόνισε, εμφανώς απορημένος, ο μισθοφόρος και πρώην παίκτης της κόκκινης ομάδας με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη το συμβούλιο του νησιού.