Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»

Παρεμβατικός, αιχμηρός, αλλά και άκρως ουσιαστικός, μιλώντας με παραδείγματα επί του πεδίου, ήταν ο Κώστας Σβόλης, από το βήμα του συνεδρίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων της χώρας μας που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του την ανάγκη αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι σήμερα «η Αυτοδιοίκηση βιώνει στιγμές απαξίωσης».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή, αλλά δίκαιη κριτική σε φαινόμενα κομματισμού και ανικανότητας που, όπως είπε, υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Αρχών.

Αναλυτικά οι κυριότερες τοποθετήσεις του Κώστα Σβόλη έχουν ως εξής:

– «Ενα συνέδριο σαν αυτό στοχεύει στην αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εχω, όμως, την αίσθηση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνει κάποιες στιγμές απαξίωσης και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς, αλλά και όλοι όσοι αποφασίζουν μαζί με εμάς για εμάς».

– «Είναι απαράδεκτο να έχουμε Δημοτικές Αρχές που διέπονται από κομματισμό, ιδεοληψία, υποσχεσιολογία και ανικανότητα. Θα δώσω παραδείγματα αυτού του κομματισμού που δυστυχώς δυσφημούν την πόλη μου. Εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών είδαμε τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας να στήνει καυγά με την κυβέρνηση, αντί να συνδράμει ενωτικά. Κι εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών, ακούσαμε να αποδίδεται ευθύνη στα αστικά κόμματα που διοικούν. Και πρόσφατα, αφού τα χρήματα από τις τράπεζες πήγαν στα σχολεία, αφού ανακαινίστηκαν τα σχολεία κι αφού βγάλαμε φωτογραφίες στα σχολεία που πρόσφατα ανακαινίστηκαν από τις τράπεζες, κάποιοι ξεκινούν την κοινωνική επανάσταση στην πόλη της Πάτρας. Αυτά δυστυχώς δεν τιμούν κανέναν, διώχνουν και δεν ελκύουν τους πολίτες».

– «Ζητούμενο πρέπει να είναι οι διακριτοί ρόλοι κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η μεταφορά υπηρεσιών από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι το αντίθετο. Στον Δήμο της Νέας Υόρκης για παράδειγμα, δεν υπάρχει υπηρεσία που να μην ανήκει στον Δήμο. Τα πάντα ανήκουν στον Δήμο. Υπάρχουν τρεις πυλώνες στους οποίους – εν συνόλω ή εν μέρει – μπορούν να μεταφερθούν υπηρεσίες στην αυτοδιοίκηση: Η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η πυροσβεστική και η αστυνομία. Ποιος δίνει την κλήση για την παράνομη στάθμευση; Ο αστυνομικός της ΕΛΑΣ και ο δημοτικός αστυνομικός. Ποιος μετράει τον ήχο στο κατάστημα εστίασης; Ο αστυνομικός της ΕΛΑΣ και ο δημοτικός αστυνομικός. Γιατί να μην είναι, λοιπόν, μια υπηρεσία αυτή; Γιατί να μην μεταφερθούν οι άνθρωποι της ΕΛΑΣ στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους αντίστοιχους πόρους και τη μισθοδοσία; Είναι βήματα απλά, τα οποία δείχνουν ότι το κεντρικό κράτος σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση».

– «Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο διοίκησης. Τι σημαίνει ότι είναι δημόσιος χώρος και όχι δημοτικός και δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο; Είναι άυλο το Δημόσιο; Δεν είναι πολίτες που ζουν και πρέπει να πουν τη γνώμη τους για το αν πρέπει να γίνει μια χρήση ή όχι; Οι εκφραστές των πολιτών είμαστε εμείς, τα Δημοτικά Συμβούλια. Πρέπει να μας σέβονται, να γίνεται πάντα διάλογος. Και είναι αδιανόητο να αποφασίζουμε να κλείνουν τα ΕΛΤΑ χωρίς πρώτα να συζητάμε με την τοπική κοινωνία. Είναι επίσης αδιανόητο να συζητούμε για την ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος, να κερδίσει κάποιος – και καλά κάνει και κερδίζει – αλλά να μην κερδίζει αυτός που παράγει κι αυτός που διαχειρίζεται τα απορρίμματα. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, να παίρνονται αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς. Είναι άλλο να κάνεις διάλογο και να μην συμφωνείς κι άλλο να μην κάνεις καθόλου διάλογο».

– «Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα της γραφειοκρατίας. Ολοι λέμε για την περίφημη σύμβαση 717 για τα Τέμπη και για τις πολλές παρατάσεις. Στους Δήμους τι γίνεται με τις παρατάσεις; Πόσες παρατάσεις δίνουμε για έργα ήσσονος σημασίας και μικρών ποσών; Οι τράπεζες καλώς έκαναν κι έδωσαν χρήματα. Κι αυτό απαντάει και στο επιχείρημα ιδεοληψίας. Είναι χρήματα του πλούτου, του κεφαλαίου και της κερδοφορίας που γυρίζουν στον πολίτη. Οι πρώτοι, λοιπόν, που θα έπρεπε να πουν «ΝΑΙ» είναι εκείνοι της Λαϊκής Συσπείρωσης. Τελείωσαν τα πιο πολλά έργα στους 4 μήνες. Αν έδιναν τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση, θα έκαναν 4 χρόνια. Πρέπει να πάψει η γραφειοκρατία. Οι πολίτες ρωτούν πάντα ένα πράγμα, το πότε τελειώνει ένα έργο, μια ανάπλαση, η ταλαιπωρία τους…».

– «Τέλος, για την ψηφιακή μεταρρύθμιση πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι απαραίτητη. Στην πόλη μου χάθηκαν 21 εκατομμύρια ευρώ από παραγραφές και διαγραφές. Αν είχαμε ψηφιακά εργαλεία, διασύνδεση υπηρεσιών και μια Δημοτική Αρχή που έκανε καλά τη δουλειά της, αυτά τα χρήματα θα τα είχαμε στην πόλη μας. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στο κομμάτι με τους ευφυείς πράκτορες, θεωρώ ότι θα δώσει λύσεις στη γραφειοκρατία, στη διαφθορά, στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση απορριμάτων και υδάτων. Εύχομαι, όμως, στα επόμενα συνέδρια να υπάρχουν αιρετοί αυτοδιοικητικοί και όχι αιρετές μηχανές».

