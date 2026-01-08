Συμπέθερος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμπέθερό του!

Ο δράστης συνελήφθη, το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Χαλκιδική και προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση

Συμπέθερος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμπέθερό του!
08 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Μεγάλη η αναστάτωση που επικράτησε σήμερα στην περιοχή της Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη στην Χαλκιδική, όταν 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του.

«Συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου…»

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο Αλβανών που είναι συμπέθεροι με τον 61χρονο να τον μαχαιρώνει και να τον τραυματίζει σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου για τις πρώτες βοήθειες και συνελήφθη. Έπειτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο «μαύρος χρυσός» που διαμόρφωσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία
22:57 «Καθηλωμένα» θα παραμείνουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας
22:51 Πάτρα: Εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο
22:47 Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός στην Ειρήνη Καραβίτη
22:37 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 9.800.000 ευρώ
22:27 Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη – Φωτογραφίες
22:21 Πάτρα: Η απολογία για τη φονική συμπλοκή στο κλαμπ, ΦΩΤΟ
22:10 Αυτό είναι το υπερτρόφιμο που ζυμωμένο αποτελεί ισχυρό «φάρμακο» για το πεπτικό μας σύστημα
22:01 «Ήταν πάντοτε υποστηρικτικός, χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια», αποκαλυπτική η Νόνη Δούνια
21:52 Πάτρα: Αυτοί εμπλέκονται στα «χοντρά» επεισόδια στο κέντρο της πόλης, έγιναν συλλήψεις
21:41 Αποκάλυψη Reuters: Από την κυβέρνηση Τραμπ εξετάζεται σενάριο εφάπαξ πληρωμής 10.000-100.000 ευρώ σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν στις ΗΠΑ
21:31 Συμπέθερος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμπέθερό του!
21:20 «Επιστρέφουν» στην Ευρώπη ιλαρά και ερυθρά, τι συμβαίνει στην Ελλάδα
21:10 Κύπρος: Πολιτικός σεισμός με βίντεο για προεδρικές μίζες
21:01 Ιστορικός θρίαμβος για την Καρδίτσα με υπογραφή Δίπλαρου
20:50 Πένθος βαρύ για τον χαμό της εκπαιδευτικού Ειρήνης Καραβίτη
20:41 Ιράν: Τρομερή ανασφάλεια και μεγάλες διαδηλώσεις, πολίτης έριξε αυτοκίνητο πάνω σε αστυνομικούς, χωρίς Ίντερνετ η χώρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 ΗΠΑ: Μπλοκ της Γερουσίας με ψήφισμα για νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα
20:20 Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας
20:11 «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», ένταση με Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ