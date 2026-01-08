Συμπέθερος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμπέθερό του!

Μεγάλη η αναστάτωση που επικράτησε σήμερα στην περιοχή της Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη στην Χαλκιδική, όταν 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του.

«Συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου…»

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο Αλβανών που είναι συμπέθεροι με τον 61χρονο να τον μαχαιρώνει και να τον τραυματίζει σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου για τις πρώτες βοήθειες και συνελήφθη. Έπειτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

