Σύμπραξη Πανεπιστημίου Πατρών και Ιδρύματος Παπανδρέου: Ισχυρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας – Όχι απαγορεύσεις, αλλά παιδεία και δημοκρατία

Από την πλήρη εγκατάλειψη των παιδιών στην «αγκαλιά» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οφείλει σύσσωμη η κοινωνία να εργαστεί για τον γραμματισμό τους στη χρήση τους. Αυτό σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, του σεβασμού και της δημοκρατικής συμπεριφοράς αποτελούν μονόδρομο για την αντιμετώπιση της βίας στην εκπαίδευσης.

Το παραπάνω επισημάνθηκε συμπερασματικά χθες στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» που συνδιοργάνωσαν χθες το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ιδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου.

«Αποτελεί λύση η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;» Ηταν ο προβληματισμός που έθεσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΙΑΠ Γιώργος Παπανδρέου. Απαντώντας ο ίδιος στη συνέχεια υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρότεινε ως θεραπεία την εκπαίδευση. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα εκφράζοντας την άποψη ότι «ίσως θα έπρεπε να καθιερωθεί μία άδεια πλοήγησης στο διαδίκτυο». Σε κάθε περίπτωση σχολίασε ότι «η αντιμετώπιση της βίας δεν είναι θέμα μόνο εκπαιδευτικό, αλλά είναι δοκιμασία της δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών «δεν είναι τεχνολογικό πανεπιστήμιο. Υπηρετούμε τον ανθρωπισμό ως πανεπιστήμιο». Μάλιστα ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα λειτουργήσει το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της βίας και την προστασία των ανηλίκων.

Ο διευθυντής Πληροφορικής του ΜΙΤ Media Lab, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ανέδειξε τον υψηλό βαθμό εθιστικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ενισχύουν τη βία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. «Εχουν πετύχει να μας απευαισθητοποιούν στα θέματα της βίας την οποία πλέον μικροί και μεγάλη τη θεωρούμε ως κάτι κανονικό. Βλέπουμε τα παιδιά να ανεβάζουν με μεγάλη περηφάνια στο διαδίκτυο τις πράξεις βία τους. Εχουμε τη συμπεριφορά αγέλης μέσω της οποίας φυσικά βρίσκουν υποστηρικτές».

Ο ίδιος τάχτηκε κατά της καθολικής απαγόρευσης λέγοντας: «Δεν συμφωνώ με την καθολική απαγόρευση των ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία. Δαιμονοποιούμε τις οθόνες αντί για το περιεχόμενο».

Ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους του θέματος φώτισαν επίσης με τις ομιλίες τους οι καθηγητές Ευγενία Αρβανίτη και Γιώργος Νικολάου, η περιφερειακή επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Αθανασία Μπαλωμένου, τα μέλη ΕΔΙΠ Ζωή Καρανικόλα και Χαρά Πίτσου.

Σε ρόλο συντονιστή ήταν ο αντιπρύτανης Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής Δημήτρης Βεργίδης και ο καθηγητής Βασίλειος Κόμης.

