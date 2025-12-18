Σύμπραξη Πανεπιστημίου Πατρών και Ιδρύματος Παπανδρέου: Ισχυρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας – Όχι απαγορεύσεις, αλλά παιδεία και δημοκρατία

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ευθύνη της κοινωνίας και η ανάγκη εκπαίδευσης αντί απαγορεύσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας στην Πάτρα, με αιχμηρές παρεμβάσεις και ξεκάθαρα πολιτικά και παιδαγωγικά μηνύματα για τη βία στο σχολείο.

Σύμπραξη Πανεπιστημίου Πατρών και Ιδρύματος Παπανδρέου: Ισχυρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας - Όχι απαγορεύσεις, αλλά παιδεία και δημοκρατία Αποψη από το πολυπληθές ακροατήριος της εκδήλωσης
18 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Από την πλήρη εγκατάλειψη των παιδιών στην «αγκαλιά» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οφείλει σύσσωμη η κοινωνία να εργαστεί για τον γραμματισμό τους στη χρήση τους. Αυτό σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, του σεβασμού και της δημοκρατικής συμπεριφοράς αποτελούν μονόδρομο για την αντιμετώπιση της βίας στην εκπαίδευσης.

Το παραπάνω επισημάνθηκε συμπερασματικά χθες στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» που συνδιοργάνωσαν χθες το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ιδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμπραξη Πανεπιστημίου Πατρών και Ιδρύματος Παπανδρέου: Ισχυρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας - Όχι απαγορεύσεις, αλλά παιδεία και δημοκρατία

Ο Γ. Παπανδρέου κατά τη τοποθέτησή του

«Αποτελεί λύση η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;» Ηταν ο προβληματισμός που έθεσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΙΑΠ Γιώργος Παπανδρέου. Απαντώντας ο ίδιος στη συνέχεια υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρότεινε ως θεραπεία την εκπαίδευση. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα εκφράζοντας την άποψη ότι «ίσως θα έπρεπε να καθιερωθεί μία άδεια πλοήγησης στο διαδίκτυο». Σε κάθε περίπτωση σχολίασε ότι «η αντιμετώπιση της βίας δεν είναι θέμα μόνο εκπαιδευτικό, αλλά είναι δοκιμασία της δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών «δεν είναι τεχνολογικό πανεπιστήμιο. Υπηρετούμε τον ανθρωπισμό ως πανεπιστήμιο». Μάλιστα ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα λειτουργήσει το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της βίας και την προστασία των ανηλίκων.

Ο διευθυντής Πληροφορικής του ΜΙΤ Media Lab, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ανέδειξε τον υψηλό βαθμό εθιστικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ενισχύουν τη βία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. «Εχουν πετύχει να μας απευαισθητοποιούν στα θέματα της βίας την οποία πλέον μικροί και μεγάλη τη θεωρούμε ως κάτι κανονικό. Βλέπουμε τα παιδιά να ανεβάζουν με μεγάλη περηφάνια στο διαδίκτυο τις πράξεις βία τους. Εχουμε τη συμπεριφορά αγέλης μέσω της οποίας φυσικά βρίσκουν υποστηρικτές».

Ο ίδιος τάχτηκε κατά της καθολικής απαγόρευσης λέγοντας: «Δεν συμφωνώ με την καθολική απαγόρευση των ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία. Δαιμονοποιούμε τις οθόνες αντί για το περιεχόμενο».

Ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους του θέματος φώτισαν επίσης με τις ομιλίες τους οι καθηγητές Ευγενία Αρβανίτη και Γιώργος Νικολάου, η περιφερειακή επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Αθανασία Μπαλωμένου, τα μέλη ΕΔΙΠ Ζωή Καρανικόλα και Χαρά Πίτσου.

Σε ρόλο συντονιστή ήταν ο αντιπρύτανης Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής Δημήτρης Βεργίδης και ο καθηγητής Βασίλειος Κόμης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Καταπέλτης» η κατάθεση του βασικού αυτόπτη μάρτυρα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ