Σύμπτωση ή κάτι άλλο; Οι παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ που «ακούστηκαν» στο Μαξίμου

Δύο παρεμβάσεις σίγουρα «ενοχλούν» και προβληματίζουν το κυβερνών κόμμα, καθώς έγιναν ταυτόχρονα χωρίς βέβαια να αποδεικνύεται ότι εκπορεύονται από κάποιο πολιτικό, «συντονιστικό κέντρο», το οποίο θέλει να πλήξει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποδείξεις δεν υπάρχουν ότι πρόκειται για οργανωμένη αντίδραση, ωστόσο περισσεύουν οι εικασίες για το ταυτόχρονο «χτύπημα» από δύο βουλευτές. Έναν Αχαιό και έναν Μεσσήνιο, που παρεμπιπτόντως είναι γνωστό ότι διατηρούν άριστες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αχαιός Ανδρέας Κατσανιώτης αρθρογράφησε στην τελευταία έντυπη έκδοση του «Βήματος» και διατύπωσε επικριτικές απόψεις σε βάρος της Κυβέρνησης, θεωρώντας ότι η τελευταία αναπτύσσει θέσεις που αποδυναμώνουν τον ρόλο του βουλευτή και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

ΣΚΕΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Από τη δική του πλευρά ο Μεσσήνιος Μίλτος Χρυσομάλλης έδωσε τις πασχαλινές ευχές στους συμπατριώτες του, μέσω της εφημερίδος «Ελευθερία», χωρίς να συνοδεύεται η υπογραφή του από την ακριβή ιδιότητά του. Δηλαδή, δεν υπέγραψε ως βουλευτής της NΔ Μεσσηνίας, αλλά σκέτα ως «βουλευτής Μεσσηνίας»!

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν αφορούν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ωθούνται από την πικρία τους σε δημόσιες παρεμβάσεις, οι οποίες πλήττουν την κυβερνητική συνοχή.

Πρόκειται, όμως, για βουλευτές που ουδέποτε έκρυψαν ότι βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη ΝΔ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Πάντως, όποιος «γαλάζιος» βουλευτής θελήσει να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό σ’ ένα τέτοιο πιθανό εγχείρημα, είτε θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, είτε να το πράξει μετά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών.

ΑΦΑΝΤΟΙ

Τέλος, μια Πασχαλιάτικη ιδιαιτερότητα που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στη Μεσσηνία, είναι ότι για πρώτη φορά δεν εμφανίστηκαν στην Καλαμάτα τη μέρα του Πάσχα τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και οι δύο «Σαμαρικοί» βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, σε αντίθεση με τον «Μητσοτακικό» Γιάννη Λαμπρόπουλο. Αντίθετα, Σαμαράς και Χρυσομάλλης πήγαν τις Αγιες μέρες στην Πύλο.

