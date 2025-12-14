Σύδνεϋ: Μουσουλμάνος φοιτητής ο ένας από τους δράστες, στους 12 οι νεκροί

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους ίσως και παιδιά, τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο αστυνομικοί

14 Δεκ. 2025 18:08
Pelop News

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ένοπλοι πραγματοποίησαν τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στο Σίδνεϊ την Κυριακή (14.12.2025), με τις αρχές να έχουν εξουδετερώσει τον έναν, ενώ ο δεύτερος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τρομοκρατική επίθεση είχε ως στόχο Εβραίους που γιόρταζαν την πρώτη μέρα του Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο δράστης που συνελήφθη, ο Ναβίτ Άκραμ είναι 24χρονος με καταγωγή από τη Λαχόρη του Πακιστάν. Η εφημερίδα Jerusalem Post ανέφερε ότι ο Ακράμ είναι μουσουλμάνος και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Central Queensland στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο Hamdard στο Ισλαμαμπάντ και στο Ινστιτούτο Al Murad.

Ο 24χρονος είναι κάτοικος του νοτιοδυτικού προαστίου Μπόνιριγκ του Σίδνεϊ. Η αστυνομία έκανα έφοδο στο σπίτι του την Κυριακή το βράδυ. Η Daily Mail ανέφερε ότι η οικογένεια του Ακράμ είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου εδώ και ένα χρόνο.

Μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση την ώρα εορτασμού του Χανουκά ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ναβίντ Άκραμ φέρεται να ήταν ο δράστης τον οποίο αφόπλισε πολίτης στο βίντεο που έγινε viral, αν και φέρεται να πυροβόλησε κι άλλους αφού διέφυγε από το σημείο.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους ίσως και παιδιά, τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τον Mal Lanyon, αστυνομικό διευθυντή της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ.

