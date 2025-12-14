Σύδνεϋ: Στους 16 οι νεκροί, στους 40 οι τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Επί 10 λεπτά πυροβολούσαν οι δύο δράστες στη γνωστή παραλία Bondi του Σίδνεϊ, εναντίον κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα. Ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 16 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, σε ένα χτύπημα που οι Αρχές χαρακτήρισαν «τρομοκρατικό» και με σαφή «αντισημιτικά» κίνητρα, από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το BBC, τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ ορισμένα από αυτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:45 το απόγευμα (τοπική ώρα – 09:45 ώρα Ελλάδας), σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή. Το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είχε φέρει στην παραλία εκατοντάδες πολίτες, με περιπατητές, λουόμενους και σέρφερ να βρίσκονται στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί.

New video shows the terror at Bondi Beach For 15 minutes, hundreds of families were taking cover on the ground, fearing for their lives. You can hear just how many children were there. So many people will suffer from life-long mental trauma after this… pic.twitter.com/gZKADDsdue — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025



Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

ο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



