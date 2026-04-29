Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες, τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων που με το τραγούδι τους «Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο» κέρδισε το 2ο βραβείο στον Μαθητικό Διαγωνισμό Τραγουδιού του European School Radio «Κάντο ν’ ακουστεί 2026», στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στην Κέρκυρα. Με την δυναμική τους και την αγωνιστική τους διάθεση, απέδειξαν ότι όποιος διεκδικεί κερδίζει, όχι μόνο βραβεία, αλλά και ένα καλύτερο μέλλον.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε σε σύνθεση της καθηγήτριας μουσικής Ευανθίας Βέρρα και στίχους των εκπαιδευτικών Μαρίας Γκοβίλα, Άγγελου Γκουντάνη, Γιώργου Σαραντούδη και των μαθητών και μαθητριών της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου.

Το «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο», γράφτηκε μέσα από τις εμπειρίες των παιδιών που ζουν στις πυρόπληκτες περιοχές, βίωσαν τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών της 12ης Αυγούστου 2025 και μετέφεραν μέσα από το τραγούδι τους, αλλά και την παρουσία τους με την λέξη ΕΛΠΙΔΑ που σχημάτισαν με τα γράμματα που είχαν οι μπλούζες τους, το μήνυμα της αναγέννησης της φύσης αλλά και των ανθρώπων.

Όπως μάλιστα τα ίδια είχαν πει στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών: «Η αναγέννηση θα έρθει. Ίσως αργά αλλά θα έρθει. Από τη θλίψη θα ξεπηδήσει η αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο. Ο τόπος μας θα ξαναγεννηθεί. Πιο δυνατός, πιο όμορφος από ποτέ». Και όπως είχαν τραγουδήσει τότε: «Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο, μια ελπίδα, ένα φως λαμπερό…».

Με αυτή τη λογική, γι’ αυτή την αγάπη για τη φύση, είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, το οποίο όπως και το Καρναβάλι των Μικρών στο οποίο ήταν ενταγμένο, είχε ως στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση μικρών και μεγάλων μεταφέροντας με την ευαισθησία των παιδιών την αγάπη και την έγνοια για τον πλανήτη που κατοικούμε.

