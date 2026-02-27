Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες

Έγινε αναφορά στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί, αλλά και τις επαφές που έχουν γίνει με την πολιτεία ώστε να υπάρξουν όσο το δυνατόν ποιο σύντομα τεχνικές παρεμβάσεις

27 Φεβ. 2026 21:47
«Με ένα στόμα και μια φωνή», φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού Διακοπτού και διαμαρτυρήθηκαν για την απαξίωση του Οδοντωτού.

Εκτός από τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού που είχαν την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης, έδωσαν το παρόν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο δήμαρχος Αιγιάλειας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, όπως και αρκετοί αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλάβρυτων Ευθύμης Τζόβολος, ο πρώην διευθύνων Σύμβουλός του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος και πολλοί ακόμα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία και εισήγηση του πρόεδρου του «Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού» Γιάννη Καραπαναγιώτη.

Ο πρόεδρος κατά την διάρκεια της εισήγησης του αναφέρθηκε στο πόσο κομβική είναι η διατήρηση του ιστορικού τρένου για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη ανάπτυξη του Τουρισμού της περιοχής.

Ο Γιάννης Καραπαναγιώτης ζήτησε να γίνουν άμεσα τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να σταματήσουν οι βλάβες και τα προβλήματα σε πολλά δρομολόγια του Οδοντωτού που έχουν ως αποτέλεσμα να πλήξουν την αξιοπιστία του μέσου.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί, αλλά και τις επαφές που έχουν γίνει με την πολιτεία ώστε να υπάρξουν όσο το δυνατόν ποιο σύντομα τεχνικές παρεμβάσεις.

