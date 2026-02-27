«Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας

Έπειτα από σχεδόν ενάμιση μήνα εξαφάνισης, η 16χρονη Λόρα έχει εντοπιστεί και είναι πλέον ασφαλής, σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο. Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως σε άλλες περιπτώσεις εξαφανίσεων, το κορίτσι δεν έχει βρεθεί ακόμα με την οικογένειά του. Και το μεγάλο ερώτημα, είναι αν η 16χρονη το επιθυμεί αυτό…

Πάτρα: Η Λόρα δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της, παραμένει σε δομή

Ο πατέρας του κοριτσιού επιβεβαίωσε ότι έχει να δει την κόρη του από την ημέρα της εξαφάνισής της και ακόμη, δεν την έχει συναντήσει.

Ο πατέρας δηλώνει ότι σε περίπτωση που το παιδί δεν θελήσει να επιστρέψει στην οικογένεια «θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε μία λύση».

Πατέρας: «Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά»

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Να συναντηθώ μαζί της, να μιλήσουμε. Όταν μου επιτραπεί, θα το κάνω» δηλώνει ο πατέρας της Λόρας.

Επιμένει ωστόσο, ότι το βασικό πρόβλημα του παιδιού, που αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του, ήταν η μη προσαρμογή του στο ελληνικό σχολείο.

«Στην Ελλάδα είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο. Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά» υποστηρίζει ο πατέρας της Λόρας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ακόμα και αν η Λόρα θελήσει να συναντηθεί με τον πατέρα της, θα είναι πάντα παρουσία Γερμανού κοινωνικού λειτουργού.

Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση στην Ελλάδα, είναι για αρπαγή της Λόρας. Και η δικογραφία αυτή για να κλείσει, θα πρέπει το κορίτσι να δώσει κατάθεση στις ελληνικές αρχές, στην οποία να εξηγεί γιατί έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, που έμενε όλο αυτό το διάστημα και άλλα στοιχεία, για να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για αρπαγή ή όχι.

Εκπρόσωπος Αστυνομίας στο Βερολίνο: Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα

Όπως είπε στο LiveNews, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιόρν Ιφλάντερ, «η Λόρα παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στις αρχές, λείπει από τον Ιανουάριο. Γνωρίζουμε ότι έφυγε από τη Αθήνα για την Φρανκφούρτη. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες που μας κάλεσαν, για να τις υποστηρίξουμε.

Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν, εμείς πήραμε μόνο την πληροφορία ότι παρουσιάστηκε. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την 16χρονη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δομή και δε μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα».

Αυτό που είναι ξεκάθαρο πάντως, είναι ότι η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της. Εθελοντικά επικοινώνησε με τις αρχές, αυτόνομα και ανεξάρτητα. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο μαζί της και ήταν δική της βούληση να εμφανιστεί.

Τώρα, μέχρι να ξεκαθαριστούν τα επόμενα βήματα, το κορίτσι θα παραμείνει σε αυτή τη δομή υποβοηθούμενη διαβίωσης για νέους, στην οποία μένει με ασφάλεια, με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας με εκείνη.

Αποκαλύψεις για το email και το κινητό της Λόρας

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας, Κέλλυ Ιωάννου, η οποία ανέλαβε να συνδράμει στο κομμάτι της έρευνας της Λόρας και συγκεκριμένα, ερεύνησε το email του κοριτσιού, περιέγραψε στο LiveNews:

«Από το email βρήκαμε ότι αυτό είχε δημιουργηθεί 28 Δεκεμβρίου, άρα υπήρχε προετοιμασία (για τη φυγή της). Είδαμε ότι είχε κάνει εγγραφή σε συγκεκριμένη κοινότητα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα… Ένα φόρουμ που θέλει να αναζητήσει με συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουμε με θέματα υγείας.

Επίσης, στις 8/1/26 που ταξίδευε, δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο TikTok. Ήταν με ψευδώνυμο και έχει 2 followers: Δύο άτομα που είναι στο Βερολίνο. Νεαρής ηλικίας που μένουν σε κοινόβιο, με σημάδια επικίνδυνης συμπεριφοράς».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του LiveNews, όσο το κορίτσι είχε ανοιχτό το κινητό, οι αρχές την άκουσαν να λέει ότι ήθελε να κάνει τατουάζ.

Ήταν οι συνθήκες στη Γερμανία που την κούρασαν και την ώθησαν να ζητήσει βοήθεια από τις γερμανικές αρχές; Τι συνέβη τον 1,5 μήνα που το κορίτσι ήταν εξαφανισμένο;

Όλα αυτά αλλά και το τι πρόκειται να γίνει από δω και πέρα, αναμένεται να ξεκαθαριστούν το επόμενο διάστημα.

