Συγκινεί ο γιος της Άννας Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, με τη βιογραφία της στο προσκεφάλι» ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές περιέγραψε ο Χρήστος Αποστολίδης τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του, Άννας Κυριακού, η οποία πέθανε ήσυχα το πρωί της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου 2025). Ο ίδιος στάθηκε στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια, φροντίζοντάς την καθημερινά, και μίλησε με βαθιά τρυφερότητα για εκείνη.

Σε δηλώσεις του στον Γιώργο Λιάγκα, ο γιος της σπουδαίας ηθοποιού είπε: «Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω… νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της, που ήταν η έκδοση του βιβλίου της με τη βιογραφία της. Με αυτό στο προσκεφάλι της έφυγε. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή. Όπως γράφει και στον επίλογο του βιβλίου, το σημαντικό είναι να είσαι ευτυχισμένος μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Φανερά συγκινημένος, πρόσθεσε: «Ζούσα μαζί της εδώ και δυόμισι χρόνια και τη φρόντιζα. Ήμουν μέσα στο σπίτι όταν πέθανε. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε…».

Ο Χρήστος Αποστολίδης μίλησε για μια μητέρα γεμάτη φως και ευγένεια, που δεν έχασε ποτέ τη χαρά της ζωής, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της ασθένειας. Όπως είπε, «έφυγε όπως έζησε – με αξιοπρέπεια, γαλήνη και χαμόγελο».





