Συγκινεί ο γιος της Άννας Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, με τη βιογραφία της στο προσκεφάλι» ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγια βαθιάς αγάπης και συγκίνησης μίλησε ο Χρήστος Αποστολίδης για τη μητέρα του, Άννα Κυριακού. Ο μονάκριβος γιος της σπουδαίας ηθοποιού αποκάλυψε πως «έφυγε γαλήνια και χαρούμενη», έχοντας προλάβει να εκπληρώσει το όνειρό της – την έκδοση της βιογραφίας της.

Συγκινεί ο γιος της Άννας Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, με τη βιογραφία της στο προσκεφάλι» ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 11:59
Pelop News

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές περιέγραψε ο Χρήστος Αποστολίδης τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του, Άννας Κυριακού, η οποία πέθανε ήσυχα το πρωί της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου 2025). Ο ίδιος στάθηκε στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια, φροντίζοντάς την καθημερινά, και μίλησε με βαθιά τρυφερότητα για εκείνη.

Σε δηλώσεις του στον Γιώργο Λιάγκα, ο γιος της σπουδαίας ηθοποιού είπε: «Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω… νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της, που ήταν η έκδοση του βιβλίου της με τη βιογραφία της. Με αυτό στο προσκεφάλι της έφυγε. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή. Όπως γράφει και στον επίλογο του βιβλίου, το σημαντικό είναι να είσαι ευτυχισμένος μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Φανερά συγκινημένος, πρόσθεσε: «Ζούσα μαζί της εδώ και δυόμισι χρόνια και τη φρόντιζα. Ήμουν μέσα στο σπίτι όταν πέθανε. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε…».

Ο Χρήστος Αποστολίδης μίλησε για μια μητέρα γεμάτη φως και ευγένεια, που δεν έχασε ποτέ τη χαρά της ζωής, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της ασθένειας. Όπως είπε, «έφυγε όπως έζησε – με αξιοπρέπεια, γαλήνη και χαμόγελο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ