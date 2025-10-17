Συγκινημένος on air ο Άκης Παυλόπουλος: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Άκης Παυλόπουλος το πρωί της Παρασκευής (17/10) στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, όταν προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τον αγώνα του γιου του, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, οι συνάδελφοί του Δημήτρης Οικονόμου και Μανώλης Κωστίδης δεν παρέλειψαν να τον πειράξουν χαριτολογώντας πως «δεν τους κέρασε» για τη σπουδαία επιτυχία του γιου του, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας το βίντεο από την προσπάθεια του νεαρού Παυλόπουλου στο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Εμεϊσάν της Κίνας.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο. Δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα, μετά τους πανευρωπαϊκούς», είπε περήφανα ο παρουσιαστής.

Ο Λάμπης Παυλόπουλος, όπως ονομάζεται ο νεαρός αθλητής, κατέκτησε το μετάλλιο την πρώτη κιόλας ημέρα της παρουσίας της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση, χαρίζοντας μία ακόμα διεθνή διάκριση στις πολεμικές τέχνες για τη χώρα μας.





