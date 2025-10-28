Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία

Χωρίς μαθητές, αλλά με περηφάνεια και σεβασμό, η Γαύδος τίμησε το «ΟΧΙ» του 1940.

Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
28 Οκτ. 2025 13:51
Pelop News

Σε ένα νησί που συμβολίζει τα σύνορα και την ψυχή της Ελλάδας, η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε με συγκίνηση και περηφάνεια. Στη Γαύδο, η παρέλαση στο Καστρί πραγματοποιήθηκε φέτος χωρίς μαθητές, με τους ίδιους τους κατοίκους να κρατούν τη σημαία, τιμώντας τη μνήμη του 1940.

Η τελετή ξεκίνησε με δοξολογία στον ιερό ναό του νησιού, παρουσία της δημάρχου Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων, στρατιωτικών δυνάμεων και πολιτών.

Παρότι η έλλειψη μαθητών φέτος δημιούργησε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού κράτησαν ζωντανό το μήνυμα της ημέρας, παρελαύνοντας με τη γαλανόλευκη στα χέρια και αποδίδοντας τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.

Η εικόνα των λίγων αλλά αποφασισμένων κατοίκων να περπατούν στο Καστρί με τη σημαία, κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου, αποτύπωσε τη βαθιά πίστη και το φρόνημα ενός τόπου που δεν ξεχνά.
